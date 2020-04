València ampliarà les voreres de les avingudes Pérez Galdós, Sant Agustí i Giorgeta

Connect on Linked in

Sandra Gómez: "Hem de garantir que es duguen a terme en condicions de màxima seguretat i es puguen mantindre les distàncies"





La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha informat hui que la primera intervenció d’urbanisme tàctic que durà a terme la seua delegació per a preparar els carrers de la ciutat de cara al desconfinament escalonat serà en l’eix que conformen les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, així com en la plaça de Sant Agustí.



Gómez ha explicat que València recuperarà espai públic amb mesures urgents perquè la ciutadania puga realitzar desplaçaments a peu o activitats a l’aire lliure amb la seguretat suficient en el desconfinament. Per a això es començarà amb projectes sobre els quals hi ha un alt consens ciutadà. La vicealcaldessa ha indicat que “la primera intervenció es durà a terme sobre un dels principals eixos de la ciutat, conformat per les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, el qual es transformarà en un itinerari per als vianants molt important per al nou urbanisme postCovid”.

A partir del 2 de maig està previst que es puguen realitzar passejos però, ha remarcat, “hem de garantir que es duguen a terme en condicions de màxima seguretat i es puguen mantindre les distàncies”, ha afirmat. “Estos treballs de recuperació són molt importants i anem començar amb aquells ja estudiats amb els veïns i veïnes, i continuarem impulsant altres espais i itineraris a la ciutat les següents setmanes>”, ha afegit Gómez.



Així, ha anunciat que la intenció és començar “com més prompte millor ” les intervencions a les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta i a la plaça de Sant Agustí. “Els dos projectes estan ja treballats, i Desenvolupament Urbà disposa de les plantes viàries per a poder actuar i recuperar espai públic per als vianants”, ha explicat.



En el cas de Pérez Galdós i Giorgeta, s’eliminarà un carril de circulació per sentit per a ampliar les voreres, que passaran de dos metres d’amplària a una distància voltant de quatre metres entre voreres. A més, el carril bus tindrà 4,20 metres i serà compartit amb un carril bici unidireccional en cada sentit. “Esta actuació començarà amb la col·locació d’elements provisionals de separació del trànsit per a garantir la seguretat dels vianants, i anirà seguida de l’adequació de les parades d’autobús i d’actuacions de pintura” ha comentat la regidora.



En el cas de Sant Agustí, s’eliminarà la dàrsena central, actualment en desús, per a guanyar un gran espai per als vianants i convertir-la en una vertadera plaça. Quan es dispose de la guia d’actuacions flexibles s’adaptarà el seu disseny als estàndards de qualitat urbana que es marquen.



“Volem estendre estes intervencions a més zones de la ciutat i estem treballant en el llistat definitiu perquè gran part dels carrers de València puguen ser gaudides amb garanties de seguretat”, ha conclòs la vicealcaldessa.