Valéncia aprova el nou contracte d’enllumenat de Nadal i falles, que incrementa el seu pressupost un 119%

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El consistori destina altres 300.000 euros més a la campanya de bons comerç

La Junta de Govern Local ha aprovat el nou contracte d’enllumenat dels carrers en Nadal i falles, que en esta ocasió serà de tres anys i que incrementa el seu pressupost un 119% arribant als 359.999’2 euros. El nou contracte inclou elements decoratius nadalencs al centre, en 13 barris i en els distints pobles de la ciutat. La tinent d’alcalde i regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern que “les noves llums seran sostenibles, una cosa que per a este govern és molt important, i es descentralitza la decoració nadalenca a tots els barris i pobles, com ha fet este govern des que arribà a l’ajuntament en 2015”.

Pel que fa a la campanya de Nadal, Notario ha destacat que el nou contracte “reforçarà el centre però sense deixar de banda la descentralització que és tan important des que arribàrem al govern municipal”. Notario ha destacat que una de les principals novetats estarà en la mateixa plaça de l’Ajuntament “on anem a instal·lar un motiu nadalenc de dos boles, una de 15 metres i una altra de 11 metres, que tindrà llums en moviment i música i permetrà fer un espectacle audiovisual cada hora fins a les nou de la nit”. A més, s’instal·laran 142 elements decoratius en fanals, a més d’il·luminar la façana de la casa consistorial i el betlem que tradicionalment s’ubica en la plaça de la Reina.

També hi haurà elements decoratius de, com a mínim, cinc metres d’altura en Patraix, Russafa, Campanar, Poblats Marítims, Benimaclet, Ciutat Vella, Rascanya, Sant Marcel·lí, Extramurs, Benicalap, Quatre Carreres, Camins al Grau i l’Olivereta, a més de 17 rètols de “bon nadal” en tots els pobles i en tres barris de la ciutat, així com 117 arcs decoratius en 27 carrers.

Pel que fa a les falles, s’instal·laran llums decoratives LED als carrers de la Pau, Sant Vicent, Russafa, Barques i la plaça de la Reina amb l’objectiu, segons Luisa Notario, “d’incentivar i revitalitzar la ciutat creant una atmosfera nocturna agradable per a passejar de cara a les falles i a participar en l’ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats”.

El nou contracte d’enllumenat serà de tres anys prorrogables per altres dos anys més i els elements decoratius poden ser rotatoris i instal·lar-se en altres ubicacions en anys posteriors.

Habitatges al Cabanyal

L’Ajuntament ha aprovat hui un conveni amb la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat per a la realització de les obres d’edificació de 18 vivendes i la rehabilitació d’altres 602 al barri del Cabanyal. Es tracta d’una activitat integrada en l’Actuació de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del barri del Cabanyal i, segons la regidora Luisa Notario, “esta actuació és molt important per rehabilitar habitatges municipals i poder incorporar-les al parc d’habitatge públic de lloguer assequible de l’Ajuntament de València”.

El nou conveni té un pressupost de 3.721.081’47 euros i permetrà també que se’n beneficien els particulars que vulguen rehabilitar els seus habitatges en el mateix barri.

Nova emissió de bons comerç

Per últim, la Junta de Govern ha donat el vistiplau a l’increment de la despesa de la campanya dels bons comerç, que finança el 50% de les compres que els particulars realitzen en els xicotets comerços de la ciutat. La campanya inicial va tindre un gran èxit i els primers bons es van esgotar ràpidament. Per això, el consistori destinarà en esta ocasió 300.000 euros a una ampliació de la campanya.

A principis d’este mes, la Regidoria de Comerç, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de València, va posar en circulació més de 11.000 targetes per a comprar en establiments de proximitat en el marc d’esta campanya promocional. El mecanisme és ben senzill: les persones adquireixen estes targetes a un preu de 50 euros i les poden canviar en els comerços per productes i servicis per valor de 100 euros, atés que el consistori aporta els altres 50. Luisa Notario ha afirmat que “atesa la gran acceptació que ha tingut la campanya i la necessitat de millorar la competitivitat del xicotet comerç després de la situació de crisi sanitària viscuda, s’ha considerat convenient aprovar una despesa més gran destinada a l’emissió dels nous bons”.