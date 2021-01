València aprova l’aportació de 4’32 milions d’euros per al pla resistir d’ajuda a autònoms i pimes

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local, en una reunió extraordinària prèvia al Ple Municipal, ha aprovat hui una modificació pressupostària de 4’32 milions d’euros per posar en marxa el Pla Resistir en València, un fons de cooperació acordat per la Generalitat, els municipis i les diputacions, per ajudar els autònoms i les xicotetes empreses en la situació econòmica causada per la pandèmia. L’alcalde, Joan Ribó, ha valorat positivament la celeritat amb què València posa en marxa el pla.



L’alcalde Joan Ribó ha explicat que este matí s’ha celebrat una junta de govern urgent i extraordinària per “dotar a l’Ajuntament de València dels recursos per a treballar en el Pla Resistir”. Ribó ha recordat que “el Pla Resistir, coordinat per la Generalitat, ajuntaments i diputacions, València disposarà de 28.840.194 euros per injectar als sectors econòmics locals més afectats per la crisis sanitària i econòmica que estem patint.