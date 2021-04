València arranca la seua «volta al món en 80 plats» per a fer costat al sector gastronòmic

Print This Post

La ciutat de València ha iniciat la seua particular volta al món a través de la gastronomia: «La volta al món en 80 plats». Fins al 18 d’abril, més de 30 restaurants proposen plats específics de diferents cuines del món i fusions entre receptes locals i foranes en la primera edició d’este festival gastronòmic.

Esta iniciativa, promoguda per Visit València i el seu president, el regidor de Turisme i Internacionalització Emiliano García, pretén impulsar al sector gastronòmic valencià en un moment delicat destacant la seguretat en la qual se celebra. Sempre en entorns segurs que compleixen amb la normativa i totes les mesures establides per les autoritats sanitàries.

Emiliano García ha explicat que «en estos moments en els quals tant trobem a faltar viatjar, volíem portar a la nostra ciutat un dels elements més significatius de tota cultura: la seua gastronomia. Per això hem proposat explorar altres llocs a través de receptes peruanes, índies o fins i tot de diferents parts d’Espanya».

Els 30 restaurants que formen part del festival ofereixen menús a preu tancat de 19, 29 o 39 euros (beguda no inclosa) i exploren diferents proposades culinàries de Tailàndia, l’Argentina, Vietnam o el Marroc. Tac de pollastre tikka masala i emulsió de cúrcuma, baklava amb gelat de carabassa, Bacallà i umeboshi o Arròs mariner amb maionesa Ssam Jang són alguns dels plats que ja es poden degustar. L’edil ha ressaltat el talent dels xefs de la nostra ciutat, que «manegen les tècniques més avantguardistes per a reinterpretar els plats més mítics i representatius, tant de la nostra terra, com de diferents parts del món amb l’objectiu de fer-nos gaudir de la gastronomia internacional sense moure’ns de València».

Tots els menús, restaurants participants es poden consultar, així com realitzar reserves, al web, que compta amb un cercador per zona geogràfica o per tipus de menú:

https://www.valenciacuinaoberta.com/lavueltaalmundo/.