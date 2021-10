València assumeix el 50% de compres i servicis realitzats a Ciutat Vella amb els Bons Reactiva

Connect on Linked in

Pilar Bernabé informa de l’emissió de 6.000 d’estes bons, a partir del 5 de novembre, i de la reserva de 1.000 d’ells per a Persones Majors

L’Ajuntament posarà en circulació, a partir del divendres 5 de novembre, 6.000 bons per valor de 100 euros, perquè la ciutadania, que només abonarà per cadascun d’aquestes targetes de pagament 50 euros, col·labore en la reactivació econòmica de Ciutat Vella. Amb esta nova iniciativa, els Bons Reactiva Centre Històric, “es pretén promoure el consum dels comerços i l’activitat dels locals d’hostaleria i altres servicis d’esta zona que ha patit un greu impacte econòmic amb la pandèmia del coronavirus”. Així ho ha explicat hui la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, en signar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València per a posar en marxa esta campanya amb una inversió municipal de 350.000 euros”. Les persones interessades a participar en esta acció, vigent fins al 20 de desembre, hauran d’inscriure’s en la web www.bonoreactivacentrehistoric.com L’Ajuntament ha reservat 1.000 bons per a les persones majors i els facilitarà la seua adquisició.

La regidora Pilar Bernabé ha informat hui d’esta iniciativa vinculada al Pla de Recuperació Econòmic i Social de Ciutat Vella, “impulsat per l’Ajuntament de València per a dinamitzar el teixit econòmic d’este districte, tan afectat per la pandèmia”. “Per a complir este pla –ha recordat- hem destinat més de 3 milions d’euros que inclouen ajudes directes, accions de promoció d’esdeveniments i els bons que hui presentem per a impulsar l’activitat del comerç, l’hostaleria i altres servicis a Ciutat Vella”.

“La col·laboració públic-privada i amb el teixit associatiu és clau per a la reactivació dels barris i així ho hem fet per a posar en marxa este pla. El compromís de l’Ajuntament amb Ciutat Vella és indiscutible. I este districte requeria un esforç major i l’hem fet”, ha aclarit Bernabé després de concretar que l’aportació municipal per a la posada en marxa dels esmentats bons és de 350.000 euros, dels quals 300.000 euros es destinen a bons i 50.000 euros a les despeses de gestió dels bons per l’Associació de Comerciants.

Pel que respecta als bons, la regidora ha aclarit que s’emetrà per un valor nominal de 100 euros, dels quals 50 euros els aportarà la ciutadania i els 50 euros restants seran d’aportació directa de l’Ajuntament de València.

En total, es llançarà un màxim 6.000 bons de 100 € per bo, i 1.000 d’estos bons es reservaren per a persones de 65 anys o més amb la finalitat de facilitar la seua adquisició a aquelles que tinguen dificultats per a accedir a internet i maneig de les tecnologies. “Des del Servici d’Envelliment Actiu en col·laboració amb els Centres Municipals d’Activitats de Persones Majors se’ls prestarà ajuda per a la seua obtenció. Estos bons es reservaran per a la seua adquisició durant 10 dies hàbils a comptar des de la data en què els bons es posen a la venda i que apareixerà publicada en la web de la campanya. En cas de no adquirir-se la totalitat dels bons reservats en el termini establit, es podran adquirir per la resta de la ciutadania”, ha detallat.

En general, cada persona podrà obtindre un màxim de dos bons per a les compres en els comerços, restaurants i altres servicis de proximitat adherits a la Campanya, sent la seua utilització compatible amb qualsevol mena de descompte, oferta o rebaixa disponible en l’establiment per al producte que es desitja adquirir.

El format del bo serà mitjançant l’emissió de targetes de l’entitat bancària amb la qual Associació de Comerciants subscriga l’oportú contracte o conveni per a la seua emissió. I quan el saldo existent en un bo fora insuficient per a cobrir el total de la compra realitzada, la persona consumidora podrà canviar fins a dos bons en la mateixa compra, o pagar l’import restant amb un altre mitjà de pagament.

Quant als comerços i locals d’hostaleria i d’altres servicis, oberts al públic, situats en el districte de Ciutat Vella, que es poden adherir a esta campanya, Pilar Bernabé ha explicat que tots aquells que la seua activitat s’enquadre en determinades agrupacions de l’Impost d’activitats Econòmiques; i es poden inscriure del 3 al 17 de novembre en el portal web de la campanya, on es publicarà tant el llistat d’establiments adherits on es podran canviar els bons com la manera d’adquisició dels bons que es poden adquirir i gastar del 5 de novembre fins a esgotar-se la totalitat dels bons i, com a màxim, fins al 20 de desembre de 2021.

Segons el conveni signat, i tal com ha assegurat el president de l’Associació de Comerciants de Centre Històric, Borja Ávila, els beneficiaris d’esta campanya destinaran aqueix benefici a la dinamització de la seua activitat econòmica.