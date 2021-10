València assumix la presidència de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia

Connect on Linked in

Alejandro Ramon: “Ja som un dels referents de les polítiques alimentàries en l’àmbit estatal i tenim per davant una senda de creixement que hem de seguir per ser palanca de canvis i afrontar els reptes següents”

València ha assumit este dimarts la presidència de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia. El relleu s’ha escenificat durant el seté Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, celebrat a Barcelona baix el lema ‘Cultivant la resiliència: alimentació sostenible per a fer front a l’emergència climàtica’. Precisament el regidor de l’Ajuntament de València responsable de les delegacions d’Emergència Climàtica i Transició Energètica i d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha sigut el representant del govern municipal en esta cimera.

El regidor, qui ha agraït el paper desenvolupat per la Junta eixint, ha posat en valor la tasca realitzada per la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia fins ara, dotant-se d’una estructura funcional i amb plans d’acció per donar resposta a les necessitats actuals, amb dinàmiques de treball i implicació de representants de la política, tècnics i de la societat civil, amb un increment de l’associació de pobles i ciutats amb diversos colors polítics, treballant amb molts actors en l’àmbit local, estatal i europeu i assolint un equilibri entre la generació d’idees i la innovació i l’aprofundiment en aspectes tècnics i la cocreació de solucions. “Amb tot este treball com a aval ja ens hem situat com un dels referents de les polítiques alimentàries en l’àmbit estatal”, ha destacat.

Alejandro Ramon ha manifestat “la il·lusió amb què València assumix la presidència de la xarxa” i ha posat en valor la diversitat i l’experiència de tota la representació de la Junta Directiva. “Servirà per donar un impuls al nostre treball conjunt”, ha explicat. En eixe sentit, ha volgut destacar “els reptes importants durant els pròxims anys i la urgència per transformar els nostres sistemes alimentaris cap a models més sostenibles i saludables, una obligació de totes i tots i amb una responsabilitat molt rellevant de les institucions públiques”.

Quant al treball pendent ha afirmat que s’esforçaran per aconseguir treballar la transversalitat de l’alimentació en les noves polítiques, també dels governs autonòmics i l’estatal, i s’ha referit a “una senda de creixement que tenim davant”, plena de reptes que cal abordar, com ara la necessitat de continuar creixent però de forma ordenada i coordinada –també amb municipis mitjans i xicotets-, d’estabilitzar les fonts de finançament, de crear noves aliances i xarxes, d’identificar la xarxa amb l’alimentació sostenible, el canvi climàtic i els reptes urbans i rurals, i de promoure accions conjuntes entre les administracions.

Per acabar, Alejandro Ramon ha situat este fòrum del Pacte de Milà com “una ocasió immillorable per començar a treballar en tots eixos reptes pendents”.