València atorga el “Reconeixement a tota una vida professional” al doctor Juan José Vilata

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Sanitat, Emiliano García, van participar en l’acte de lliurament del guardó “Reconeixement a tota una vida professional” al doctor Juan José Vilata Corell, atorgat per la Fundació del Col·legi Oficial de Metges de València. L’Ajuntament de València s’ha sumat a este reconeixement a la dedicació i el treball del reconegut dermatòleg, qui ha desenvolupat gran part de la seua dilatada carrera professional a l’Hospital General de València.

Durant l’acte, l’alcalde van destacar com, en els últims temps, la ciència en general i la medicina en particular s’han erigit en eines fonamentals per a fer front als reptes presents i futurs.

El doctor Juan José Vilata compta amb nou premi de reconeixement al seu treball. És just posar en valor una vida dedicada a la medicina pública.