València augmenta les ajudes de material escolar a més de 4.000 famílies

Sandra Gómez: “Hem d’adoptar mesures que eliminen la bretxa digital, de manera que la crisi per la COVID no supose la marginació o vulnerabilitat de les persones sense recursos”

L’Ajuntament ha incrementat les ajudes de material escolar per al curs 2019-2020, que beneficien 4.228 famílies davant de les 4.101 de la convocatòria anterior. Així ho ha explicat este matí la vicealcaldessa, Sandra Gómez, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, qui també ha informat de la compra de 453 tauletes per part del Consistori perquè “cap xiquet quede despenjat de la formació online a causa de la seua situació de vulnerabilitat econòmica si fora necessari tornar a recórrer a esta en algun moment del pròxim curs escolar” per la COVID-19.



En la “roda de premsa final del curs polític de la Junta de Govern, l’última fins a setembre”, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, acompanyada del vicealcalde, Sergi Campillo, ha destacat “dos assumptes importants en matèria d’educació” abordats hui per l’òrgan col·legiat del govern executiu municipal. D’una banda, s’ha proposat resoldre la convocatòria d’ajudes de material escolar per al curs 2019-2020 per a alumnat de 3 a 6 anys escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics a la ciutat de València. Gómez ha ressaltat que “una de les principals prioritats d’este Equip de Govern és ajudar les famílies a fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia i arribar al màxim nombre de cases”, per la qual cosa “augmenten les famílies beneficiàries del xec escolar”, de manera que “ si enguany s’han concedit 4.228 sol·licituds, l’any passat en van ser 4.101”.



A més, la Junta de Govern ha proposat adjudicar, mitjançant procediment d’emergència, el contracte de subministrament de tauletes, pel qual l’Ajuntament adquirirà 453 computadores portàtils “perquè cap xiquet quede despenjat de la formació online a causa de la seua situació de vulnerabilitat econòmica si fora necessari tornar a recórrer a esta en algun moment del pròxim curs escolar”. “Les administracions públiques hem d’adoptar mesures que eliminen la bretxa digital en el cas de famílies amb pocs recursos”, ha manifestat la vicealcaldessa, “de manera que la crisi per la COVID no supose la marginació o vulnerabilitat de les persones que no tinguen estos mitjans”.



Una altra de les mesures adoptades com a conseqüència de la pandèmia és la continuïtat del servici de desinfecció en les dependències municipals contractat mitjançant tramitació d’emergència. “Reforcem i millorem les condicions laborals del personal funcionari d’este Ajuntament, que és fonamental per garantir el servici públic a la ciutadania”.



EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE MERCATS



En l’àrea econòmica, Sandra Gómez ha ressaltat la moció conjunta de l’alcalde i el regidor d’Hisenda per la qual “cap venedor de mercat ordinari haurà de pagar la taxa” corresponent als mesos d’abril, maig i juny. “Si fa unes setmanes ratificàvem l’exempció del pagament de la taxa de taules i cadires, hui aprovem l’anul·lació de la taxa dels mercats ordinaris, que ja s’aplicava als mercats extraordinaris, per fer esta mesura extensible a totes les persones que treballen en este sector, perquè entenem que s’han vist especialment afectades per la crisi sanitària”.



També en el pla financer, la regidora s’ha referit a l’aprovació de la pròrroga del conveni amb l’Agència Tributària Valenciana en matèria d’embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA i altres ingressos de dret públic, “que ens permetrà recaptar 4,5 milions d’euros més”. Així, “podrem reclamar el cobrament de tots els tributs, no només les multes de trànsit i ORA que ja s’estaven recaptant, de totes les persones deutores que viuen fora de la ciutat de València, la qual cosa era impossible fins ara”.



CANVIS EN EL NOM DE CARRERS



L’òrgan col·legiat del govern executiu municipal ha acordat el canvi de denominació de diversos carrers. Així, el tram perpendicular del carrer d’Estribord, que va des de l’avinguda de les Gavines (CV-500) fins al carrer d’Estribord, passa a dir-se carrer de l’Estrop, ja que “hi havia dos carrers que es deien d’Estribord i això causava problemes en alguns casos”. A Benimàmet, per sol·licitud del seu alcalde pedani, el tram del carrer d’Alfarrasí que va des de la senda del Polvorí fins al carrer de Cocentaina rebrà el nom de la periodista María José Grimaldo, “molt vinculada a Benimàmet, on va nàixer” i a qui l’Ajuntament nomenarà el pròxim octubre Filla Predilecta de la Ciutat, a títol pòstum, en el marc de l’acte de lliurament d’Honors i Distincions de la ciutat 2020. Al Cabanyal, a petició de l’associació de veïns del barri, el tram de l’avinguda de Blasco Ibáñez que va des del carrer de Joan Mercader fins al carrer de Lluís Despuig, rebrà el nom de Poble Nou de la Mar, “que és l’origen del barri i té un simbolisme important” .



D’altra banda, la Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte d’obres de reforma del parc de Bombers del Saler per import de 300.000 euros per “adequar-lo a la vigent normativa d’edificació i, en particular, als documents bàsics que integren l’actual Codi Tècnic d’Edificació”. Així mateix, ha acordat sotmetre a informació pública el Pla Especial de l’Àrea Funcional 10 de Natzaret, que convertirà este barri dels Poblats Marítims en “el primer que complirà la premissa de ‘València a 15 minuts’, és a dir, que el seu veïnat estarà a quinze minuts caminant de qualsevol dotació o servici públic essencial”.