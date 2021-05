Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “El disseny és un sector imprescindible en el sistema d’innovació i tindrà un paper clau en el model de ciutat que hem perfilat per als pròxims anys”

València Capital Mundial del Disseny 2022 s’ha integrat en la plataforma VLC Tech City, “una adhesió que demostra una vegada més que el consistori considera el disseny com un pilar fonamental en el model productiu que volem aconseguir a la nostra ciutat, on la innovació i el coneixement són els eixos centrals”, ha indicat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Bernabé ha mantingut esta setmana una reunió de treball amb Xavi Calvo i Miguel Arraiz, director general i director de projectes de World Design Capital València 2022, en la qual han pogut definir línies de col·laboració en les diferents àrees que dirigeix la regidora, com ha sigut la inclusió de l’entitat en VLC Tech City.

“El disseny està en l’ADN valencià, ens defineix com a societat i, a més, és un sector lligat a la innovació que genera ocupació i riquesa i això hem de posar-ho en valor i treballar-ho perquè no es perda més enllà de l’horitzó de 2022. Quan parlem de disseny, parlem d’un sector imprescindible en el sistema d’innovació que tindrà un paper clau en el model de ciutat que hem perfilat per als pròxims anys”, ha explicat Pilar Bernabé.

Per part seua, Xavi Calvo ha apuntat la importància d’este acord que inclou d’una manera més sòlida al disseny dins d’una iniciativa que el seu core està format per la tecnologia, la innovació i la digitalització. “Este acord reforça el treball conjunt entre professionals, entitats públiques, associacions, pimes, startups i molts altres que veuen en la innovació un camí a recórrer en comú i on el disseny ha de tindre un paper rellevant per a aconseguir les metes comunes”, ha manifestat Calvo.

VLC TECH CITY

Amb esta nova adhesió la plataforma VLC Tech City, que està integrada pels principals agents econòmics i socials vinculats amb la innovació i el coneixement, compta amb 37 membres entre entitats públiques, universitats i centres de formació, associacions, agents socials, entitats inversores, startups, pimes i multinacionals.

Amb la inclusió de l’entitat València Capital Mundial del Disseny 2022 este sector guanya protagonisme en la plataforma, ja que l’ADCV (Associació de Dissenyadors de la CV) formava ja part de la plataforma des dels seus orígens.

Pilar Bernabé ha recordat que “VLC Tech City és un clar exemple del compromís del consistori per potenciar una economia basada en la innovació, la tecnologia i el coneixement, i com esta pot beneficiar i transformar els sectors productius i econòmics de València”.

“Hem de fer costat a sectors com el del disseny perquè contribueixen a consolidar el teixit empresarial innovador València, generant riquesa i benestar sostenible per als ciutadans”, ha defensat Bernabé.

“El disseny és una eina clau en qualsevol procés d’innovació i a la ciutat de València tenim la sort de comptar amb alguns dels i les millors professionals del país. Incentivar qualsevol mena d’iniciativa que puga suposar la seua inclusió en projectes de gran ambició i generar sinergies que els permeten treballar de manera conjunta a altres professionals, és un dels objectius que tenim com a Capital Mundial del Disseny”, ha apuntat Xavi Calvo.

VLC Tech City és un projecte pioner que connecta tot l’ecosistema tecnològic i innovador de la ciutat per a generar ocupació i creixement que treballa en el repte de convertir-se en una ciutat de l’avantguarda, amb un sector econòmic potent i sostenible, fonamentat en la tecnologia, la innovació i la digitalització, amb impacte en la societat i el seu benestar.

VALÈNCIA CAPITAL MUNDIAL DEL DISSENY 2022

València Capital Mundial del Disseny 2022 pretén promoure la seua activitat i fer valdre la qualitat d’este sector creatiu, convertint-lo en agent principal de canvi social i innovació urbana. Es tracta de generar tota una sèrie d’iniciatives que projecten el disseny més enllà de 2022, generant un llegat capaç de transcendir i assentar-se com un valor clau del teixit social local i nacional.

Un dels objectius d’esta capitalitat lligat a la transformació social és crear, activar i facilitar vincles i col·laboracions entre l’ecosistema del disseny i la innovació, així com establir contactes estables amb altres disciplines o sectors econòmics, socials i culturals que transformen la societat a llarg termini. I en aqueixa línia es fonamenta la col·laboració amb la plataforma VLC Tech City.

Així mateix, amb esta capitalitat també es busca promoure el disseny espanyol, els seus professionals i empreses, en l’àmbit internacional. Fins i tot, inspirar a altres ciutats a usar el disseny com una eina estratègica per a créixer i prosperar i generar una xarxa internacional de ciutats que compartisquen les millors pràctiques en disseny innovador”.