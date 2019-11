València celebra els XXXVII Premis Literaris Ciutat de València

Connect on Linked in

Prop de 400 obres, cent més que en 2018, han estat les protagonistes hui dins les portes del Palau de Cervelló de València



Uns premis convocats per primera vegada en 1982 i que des de fa 4 anys amb l’impuls de l’equip de govern del nou ajuntament de València amb Gloria Tello Regidora de recursos Culturals al cap, han aconseguit consolidar-se convertint-se en reclam per autors de tota Espanya

Un total de 8 modalitats en castellà i valencià, que aquest any augmenten el premi en metàl·lic per als guanyadors sent el de major quantia de 12.000 euros per al Premi de Narrativa en valencià Isabel de Villena

El jurat aquest any ha estat format entre altres per membres de l’Ajuntament de València i per premiats de l’any 2018