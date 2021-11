València celebra la primera fira per transferir projectes d’innovació aplicats a la ciutat per millorar la vida de les persones

Connect on Linked in

Carlos Galiana presenta TRANSFira, que inaugura en Las Naves, dijous 11 de novembre, el jurista Carlos Garzón

Les instal·lacions de Las Naves albergaran, el pròxim dijous 11 de novembre, la primera fira de transferència dels projectes d’innovació que ha impulsat esta fundació i que han transformat la ciutat. En esta cita, anomenada TRANSFira, “es mostraran experiències testades per Las Naves per millorar, amb la innovació, la vida de les persones”, tal com ha explicat hui el regidor d’Innovació i Gestió de Coneixement, Carlos Galiana, durant la presentació d’esta iniciativa. Esta fira, d’entrada gratuïta i aforament limitat, romandrà oberta des de les 10.30 fins a les 19.30 hores. En el recinte hi haurà 22 expositors, es desenvoluparan activitats i s’impartiran xarrades, magistrals i tècniques. El jurista Baltasar Garzón inaugurarà la fira en la qual, entre altres propostes, es donaran a conéixer una APP per a lluitar contra l’obesitat infantil, solucions basades en la naturalesa per a fer els barris més resilients davant el canvi climàtic o carregadors de cotxes elèctrics en fanals.

El regidor Carlos Galiana ha destacat que l’objectiu d’esta fira “és donar a conéixer els projectes d’innovació que es desenvolupen des del centre d’innovació Las Naves perquè altres municipis puguen implementar-los”. Acompanyat de la directora d’esta fundació, Marta Chillarón, ha explicat que este esdeveniment de transferència “és una de les parts més importants del treball de Las Naves”. “De fet- ha aclarit- és la que ens permet tancar el cercle”.

“Els projectes pilot i experiments que fem en Las Naves són avaluats una vegada han conclòs. Mitjançant eixa avaluació analitzem si funcionen o no i, en cas d’observar que efectivament una determinada mesura funciona, tractem de transferir-la de manera que aquelles entitats, institucions o servicis públics responsables les puguen posar en pràctica. I amb TRANSFira pretenem que ens copien allò que ens ha funcionat”, ha indicat.

Esta fira, que en paraules de Galiana “també respon a la necessitat d’acostar a la ciutadania el potencial de la innovació”, constarà de tres espais: un d’expositors on es donaran a conéixer les aplicacions que ja han sigut provades per Las Naves; un altre d’activitats experiencials, i un tercer de xarrades sobre projectes. Ací es pronunciaran també les “dues conferències principals”: una inaugural a les 11.30 hores a càrrec de Baltasar Garzón titulada “Polítiques públiques innovadores per a garantir els drets fonamentals i consolidar els pilars de la democràcia”, i una altra a les 18.00 hores per part de l’expert en temes d’Ecologia Urbana Gilles Lecuire, que parlarà de com “Enfrontar-se al canvi climàtic fent més ecològiques les ciutats”.

Carlos Galiana ha ressaltat que Baltasar Garzón tractarà com les polítiques públiques innovadores poden servir per a garantir els drets fonamentals i consolidar els pilars de la democràcia. “En la línia de treball de Las Naves, amb la posada en marxa d’estratègies d’innovació per a tindre una ciutat més saludable, sostenible, compartida i emprenedora”, ha afegit l’edil.

En els 22 expositors, que estaran al pati de Las Naves, es mostraran entre altres experiències una APP per a lluitar contra l’obesitat infantil, solucions basades en la naturalesa per a fer els barris més resilients davant el canvi climàtic del projecte GrowGreen; o carregadors de cotxes elèctrics en fanals i bicicletes elèctriques per a fomentar la mobilitat i l’envelliment actiu, pertanyents al projecte MAtchUP.

Per la seua banda, la directora de Las Naves, Marta Chillarón, ha destacat “la divulgació com un dels pilars del centre d’innovació, atés que si innovem però no el transmetem, no ens serveix. O si no ajudem al fet que la gestió del coneixement arribe a tota la ciutadania, com farem oferint totes les activitats i conferències de manera gratuïta, tampoc ens serveix”.

A TRANSFira els i les assistents també podran interactuar i aprendre de temàtiques tan diverses com l’ús de la realitat virtual per a combatre i conscienciar sobre la violència masclista, un tast gastronòmic de productes agroecològics impulsats gràcies a Agro·ab de Las Naves, un taller d’horts amb llavors autòctones o un taller de caixes niu que ajuden a incrementar la biodiversitat.

La fira podrà ser recorreguda segons les àrees d’interés que respondran als quatre tipus de ciutat que persegueix Missions València 2030: sostenible, saludable, compartida i emprenedora.