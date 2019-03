Print This Post

València compta amb 455 places d’atenció primerenca per a xiquets i xiquetes amb necessitats especials

La ciutat de València compta, actualment, amb 455 places d’atenció primerenca per a xiquets i xiquetes amb necessitats especials, segons ha assenyalat el director general de Diversitat Funcional, Antonio Raya, durant la seua visita a dos recursos d’aquesta tipologia.

El director general ha assenyalat que, per a enguany, està prevista una ampliació de 45 places més, que sumades a les actuals permet una oferta de 510 distribuïdes en 10 centres del municipi de València. Per al seu finançament, els pressupostos de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives d’enguany recullen una partida econòmica de 2,7 milions d’euros.

L’aposta per impulsar i ampliar les places en aquest tipus de recurs respon al compromís per millorar l’atenció primerenca dels xiquets i xiquetes amb problemes en el desenvolupament, amb un increment de recursos i serveis “basats en la qualitat i la professionalitat que done resposta a les necessitats que es requereixen”, ha explicat Raya.

L’atenció primerenca inclou una sèrie d’intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta al més prompte possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els xiquets amb trastorn en el seu desenvolupament o que tenen risc de patir-los.

El director general de Diversitat Funcional ha visitat el centre d’atenció primerenca de Alcer Túria, en funcionament des de l’any passat, amb una oferta de 35 places i un pressupost de 188.650 euros durant enguany.

Així mateix, Raya ha visitat el centre d’atenció primerenca ATTEM, que actualment compta amb 70 places subvencionades per la Conselleria amb 377.300 euros.

Més de 2.500 places

En l’actualitat existeixen 2.537 places d’atenció primerenca en tota la Comunitat Valenciana gestionades per entitats locals i entitats sense ànim de lucre, aquestes últimes finançades pel nou règim de concert social. Per províncies, 960 places corresponen a la província d’Alacant, 390 a la província de Castelló i 1.187 places es troben en la de València. Està prevista l’ampliació de 391 places més.