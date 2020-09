València contracta la reparació de la ‘Flama Rotaria’ del passeig de l’Albereda

Print This Post

Tello explica que es recol·locarà l’escultura en la seua posició original recuperant l’eix de verticalitat

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha anunciat que l’Ajuntament de València ha contractat la reparació de l’escultura de la “Flama Rotaria” instal·lada a l’inici de l’Albereda. L’obra, de l’escultor valencià Vicente Ferran, donada a la ciutat pel Rotary Club de València el 1983 es troba en un estat de conservació no molt bona. Presenta deformació de les vares que conforma l’estructura interior de l’obra i oxidació generalitzada amb punts de corrosió amb alt grau de picada de les varetes de ferro de l’estructura interna. A més, presenta una desviació del seu eix vertical original de 30 cm aproximadament.



D’altra banda, el pedestal de l’escultura, tot i tindre una consistència estructural bona, presenta trencaments de diferents dimensions, localitzades principalment en els vèrtexs i n’hi ha remasillats i reconstruccions amb materials inadequats. Tota la seua superfície presenta un desgast regular produït pels agents externs físics de deteriorament (temperatura, humitat, vent, llum, pluja …). L’interior de l’obra presenta brutícia dipositada de naturalesa mineral i orgànica, restes d’obra, productes de corrosió i atacs biològics (un o diversos avispers).



“Així que s’ha de practicar sobre l’obra una intervenció de caràcter conservatiu, d’intervenció moderada i que garantisca la unitat estètica de l’obra, la seua consistència mecànica i la seua durabilitat en el temps”, ha apuntat la regidora Tello.



Concretament, es netejarà tot el conjunt per aire a pressió i aspirat a l’interior de l’escultura i s’extrauran els materials dipositats i productes de corrosió de l’interior de l’escultura. S’eliminaran els materials dipositats en superfície i es recol·locarà l’escultura en la seua posició original recuperant l’eix de verticalitat. Mitjançant un dispositiu de tensió ancorat a terra o un vehicle i cingles de niló subjectant l’obra. Controlant en tot moment l’evolució d’esquerdes i fissures, l’estructura interna (mitjançant un endoscopi) i la possible fatiga del material durant el procés de correcció per doblat.



Després es procedirà a fer una neteja química de la superfície metàl·lica de l’escultura així com a eliminar sals, dipòsits incrustats i brutícia aportada per la pol·lució, sense deixar de banda l’eliminació de la capa d’òxid.



Finalment es realitzarà un polit de la superfície metàl·lica soldada per a obtindre una textura i brillantor semblant a l’original i s’hi aplicarà un tractament de protecció específic per a acer inoxidable sobre tota la superfície metàl·lica.



La regidora Glòria Tello ha destacat “la importància, no sols d’omplir la ciutat de cultura amb escultures que embellixen el nostre espai públic i la fan més humana i pròxima a tots nosaltres, sinó també fer tasca de manteniment en totes aquelles obres que, des de fa temps, ens acompanyen en el nostre dia a dia i que cal reparar i mantindre”. La intervenció té un cost de 6.223,03 euros un termini d’execució dels treballs de 15 dies.