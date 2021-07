València crea un sistema pioner per a mesurar la petjada hídrica de la seua activitat turística

Connect on Linked in

Esta és la primera d’una sèrie de mesures que es faran a la ciutat per a gestionar de manera eficient un recurs essencial com és l’aigua

El canvi climàtic és un dels principals desafiaments als quals s’enfronta la ciutat, per això l’Ajuntament de València està desplegant accions per combatre el seu impacte i convertir-se en una destinació turística sostenible, que tinga una petjada neutra tant en carboni com en aigua. Per a això la ciutat ha de ser capaç de regenerar la mateixa quantitat de carboni i d’aigua que consumix.

S’ha presentat un innovador sistema per a calcular i certificar la petjada hídrica que genera el turisme, igual que es va fer fa un any amb el de carboni.

Així la ciutat de València serà una de les primeres ciutats a auditar la petjada hídrica de la seua activitat turística. Es tracta d’un indicador ambiental que permet mesurar l’impacte directe i indirecte de l’activitat humana generada pel turisme sobre les reserves daigua dolça.

La petjada hídrica anual del turisme a València és de 74,23 hm³. Este informe permet conéixer que el consum directe d’aigua pels turistes suposa el 16% del total, l’altre 84% és un consum indirecte, associat a la producció de béns i servicis. Els servicis públics d’aigua representen un 0,53% de la petjada hídrica, que demostra la gran eficiència hídrica de la ciutat.

Esta mesura és la primera pedra per a convertir València en una ciutat sostenible i servirà, en un futur, per a conéixer l’impacte ambiental de molts productes i servicis, la qual cosa permetrà als consumidors prendre decisions de consum associada a l’impacte ecològic. Tot este procés beneficiarà de manera directa als productors locals, ja que els seus productes arriben al consumidor de manera directa sense costos ambientals addicionals com els que estan associats al transport.