València crea una ruta pel patrimoni de Massarrojos per posar en valor la història de la població

La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, ha explicat que l’Ajuntament de València, a través de l’Alcaldia de Massarrojos i del seu alcalde pedani Carles Verdeguer, ha creat una ruta pel nucli històric del poble amb set senyals explicatius dels seus immobles patrimonials més significatius.

“Aquest magnífic treball dut a terme per l’alcaldia de Massarrojos ens ajudarà a tots els valencians i valencianes a identificar una part essencial del nostre patrimoni, a conéixer-lo millor, a valorar-lo més i a estimar-lo com a testimoni de la nostra història i identitat. A més a més, l’actuació permetrà que totes aquelles persones que visiten el poble puguen enriquir els seus coneixements amb indicacions i dades històriques que facen créixer el seu interés per Massarrojos i aprofundir en el seu gaudi”, ha dit la regidora Lucía Beamud.

Els immobles senyalitzats són: la Casa del Baró de Santa Bàrbara, l’Església, la Casa del Corralot, la Casa de Nicolau Primitiu, l’Alqueria del Rellotge, el Casino i el Forn Vell. “Amb aquesta actuació, continuem el projecte que vam començar l’any 2015, amb la reivindicació dels elements patrimonials més rellevants de Massarrojos. L’últim projecte consisteix en la senyalització dels set immobles històrics més significatius del poble: i se suma a altres realitzats recentment com l’escultura a la figura de Nicolau Primitiu, la urbanització de l’entorn històric i la recuperació del Refugi de la Guerra Civil Espanyola”, ha reivindicat l’alcalde Carles Verdeguer.

CASA DE NICOLAU PRIMITIU I ALQUERIA DEL RELLOTGE

Dos dels edificis que destaquen especialment són la Casa de Nicolau Primitiu i l’Alqueria del Rellotge. Sobre el primer, es tracta d’un habitatge de grans dimensions i de caràcter senyorial que, en origen, formava una unitat amb la casa de la seua dreta i que va ser dividida en la segona meitat del segle XIX. Històricament, des del segle XVII, estigué vinculada a la família nobiliària dels Alonso de Pisana, oriünda d’Aiora. Ambdues cases van pertànyer a la família dels Fariners (Senent Ibáñez), que va donar fills il·lustres al poble, com Josep Senent Ibáñez i Joan Senent Anaya. Del conjunt exterior, a més de la torre Miramar, destaca la simbologia en les façanes, amb els escuts de les portes i amb un taulellet de Sant Vicent. Durant el segle XX, arran del seu casament amb Tonica la Farinera, el patriarca de la cultura valenciana Nicolau Primitiu Gómez Serrano, va viure ací llargues temporades amb la seua família. El monument a la seua memòria, de l’escultor Alfredo Llorens Garcia i situat a la plaça, mira la que va estar sa casa.

L’Alqueria del Rellotge, de caràcter senyorial, probablement del segle XVII, d’emblemàtica presència, en la qual destaca l’andana de grans dimensions que, construïda a dues aigües desiguals en altura, servia per a guardar les collites i criar el cuc de seda. Va estar propietat del Marqués de Benemegís i Sistallo durant els segles XVIII i XIX, va passar a mans del Marqués de la Torrecilla a finals del segle XIX, més tard, al Duc de Santo Mauro i, finalment, a la Comtessa de San Martín d’Hoyos. Al segle XVIII va sofrir una gran reforma per adaptar-la als usos agrícoles, amb l’obertura de les quinze finestres de l’andana i l’ocultació dels tres grans finestrals originals. També cal destacar la portada principal, l’entrada de terra per als carruatges i alguns elements originals de l’interior, com ara un arc conopial que donava accés a una xicoteta capella. El rellotge de la façana i un altre lateral informaven de l’hora des de l’eixida fins a la posta del sol. Almenys des del 1788, està arrendada a la família Marco (els Pistons).