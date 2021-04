València es posiciona com a destinació del turisme de reunions

Print This Post

La ciutat de València ha acollit hui, dia Internacional del Turisme de Reunions, el GMID (Global Meetings Industry Day), una trobada celebrada en Fira València a instàncies de l’associació de professionals d’esdeveniments i reunions MPI (Meeting Professionals International). Durant esta jornada, el regidor de Turisme i president de Visit València, Emiliano García, ha destacat que “la ciutat anfitriona d’esta cita es posiciona com un destí MICE (sigles de Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions, és a dir, reunions, incentius, convencions i exhibicions)”. “I som ací per a demostrar, una vegada més, que els congressos són possibles i són segurs si es realitzen des de la responsabilitat i el compromís”, ha afegit.

En esta trobada, en la qual s’han entregat els premis de la tercera edició dels premis MPI Iberian Awards, “que reconeixen l’excel·lència dels professionals del sector que destaquen pel seu impacte positiu en l’economia i la seua trajectòria”, Emiliano García ha ressaltat “l’impacte de les reunions de negocis, conferències, congressos i exposicions comercials en els negocis i l’economia local”.

A més, durant l’esdeveniment, s’han exposat diferents casos d’èxit, trobades i esdeveniments que s’han dut a terme en l’últim any de manera segura i responsable. I en este sentit, l’edil de turisme i president de Visit València ha afegit que “este esdeveniment és el millor exemple de com sector públic i privat estem alineats en l’objectiu d’impulsar una ‘València, saludable, segura i sostenible’”, i que tant empreses com institucions turístiques “abanderem estos valors”.

Emiliano García, que ha entregat el premi a la responsabilitat social corporativa, ha assenyalat també “la labor de l’Ajuntament de València en matèria de sostenibilitat turística, clau per a la recuperació del sector i en la imatge nacional i internacional de la ciutat com a destí MICE”. També ha recordat que “València s’ha convertit en la primera destinació turística a certificar la petjada de carboni de la seua activitat turística, que el Palau de Congressos ha sigut la primera instal·lació turística a calcular i certificar la seua petjada de carboni i que s’ha iniciat un projecte pilot per a posar en valor els esforços en matèria de sostenibilitat en els esdeveniments a través del Big Data”.

A la trobada han assistit uns convidats “molt especials, en clara al·lusió a estes falles especialment significatives” quinze ninots fallers de l’exposició del ninot que han sigut exposats en les instal·lacions. A través d’estes figures, els convidats han pogut gaudir del treball artesanal que hi ha darrere de cada peça que realitzen els artistes fallers.Disposem de material gràfic.