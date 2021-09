València es un exemple a seguir en la seua aposta per la transició energètica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde de València, Joan Ribó, i la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen, han visitat este matí les obres en execució de la reforma i recuperació per als vianants de la plaça de la Reina, que van començar el mes d’abril passat. Ribó ha agraït la presència de Sara Aagensen en esta visita a una actuació que, ha afirmat, fonamental per a la ciutat.

La secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen ha destacat l’aposta de València per la transició energètica i la recuperació d’espais de baixes emissions, que suposa un exemple a imitar, segons les seues paraules.

Amb la remodelació de la plaça, la circulació de vehicles es limitarà a una connexió entre els carrers de la Pau i Sant Vicent, amb accessos per a residents i transport públic. De manera paral·lela, es reservarà l’àrea central de la plaça per a activitats tradicionals, com l’Escuraeta o el mercat extraordinari de Nadal i es reformarà completament l’aparcament.