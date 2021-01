Valéncia festeja el 9 d’Octubre reivindicant “La nostra història de fortalessa i resilencia”

Connect on Linked in

La ciutat de València celebrarà enguany «un 9 d’Octubre molt diferent», amb un programa adaptat per a previndre l’expansió de la pandèmia del coronavirus.

Pel que fa als actes, tal com ja s’ha anunciat, els valencians podran processonar per vore la Senyera al Saló de Cristall.

El dijous 8 d’Octubre, a les 10 hores, es procedirà al trasllat de la Senyera des del Museu Històric a l’Hemicicle per a presidir l’acte d’Honors i Distincions, que començarà a les 13 hores, i en el qual es reconeixen el treball exercit per diverses persones i entitats. A l’acte de lliurament dels Honors i Distincions, l’Ajuntament enguany reconeixerà la labor de l’edil d’Hisenda, Ramón Vilar, que va faltar este estiu, amb el títol de regidor honorari a títol pòstum, que serà lliurat als seus familiars. Els periodistes Vicente Vergara i María José Grimaldo (a títol pòstum) i el defensor del Major, José Pelegrí, seran nomenats Fills Predilectes; i l’empresari Silvino Navarro (a títol pòstum) i la compositora Ángeles López Artiga, Fills Adoptius de la Ciutat. La Policia Local de València, la Sociedad Deportiva Correcaminos, el Gremi de Forners i Pastissers de València, el Banc d’Aliments i el col·lectiu València en Bici rebran les Medalles d’Or de la Ciutat. En concloure este acte, la Senyera es traslladarà al Saló de Cristall, obert a la ciutadania des de les 16 fins a les 20,30 hores, custodiada i seguint les mesures de seguretat sanitàries oportunes.

Divendres, «jornada commemorativa per al Poble Valencià», a les 12 hores es traurà, de nou, la Senyera del Museu Històric i es traslladarà al Saló de Cristall, acompanyada d’una representació de la Corporació i els timbalers, mentre es llancen 21 salves pirotècniques.

L’alcalde també ha destacat el dispar de diverses mascletades, el mateix dia 9, des dels Pobles de València. Donada la situació actual, els espectacles pirotècnics estan programats com un acompanyament simbòlic a la celebració particular d’este 9 d’Octubre, per la qual cosa des de l’Ajuntament s’ha fet una crida a la ciutadania a disfrutar dels espectacles des dels seus domicilis (balcons, terrats…) o des d’espais oberts que permeten mantindre la distància física aconsellable en este moment, alhora que ha instat a no fer desplaçaments entre els nuclis urbans i aglomeracions per garantir les mesures de seguretat i evitar qualsevol incidència.