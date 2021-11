València i Oxfam Intermón reflexionen per trobar sistemes alimentaris justos davant la crisi climàtica

Print This Post

Les principals organitzacions de Comerç Just a Alemanya, Itàlia, França, Bèlgica, Àustria i Espanya han unit les seues veus perquè la reacció davant la crisi climàtica siga justa.

Amb aquest motiu, s’ha desenvolupat esta setmana la jornada ‘Sistema alimentari davant la crisi climàtica’. Un event que ha organitzat Oxfam Intermón, organització líder de Comerç Just a Espanya, i el Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS), iniciativa de l’Ajuntament de València per a la identificació, classificació, divulgació i sensibilització dels grans reptes als quals s’enfronta la població en qüestions alimentàries.

I es que el sistema alimentari està qüestionat pel seu paper davant la crisi climàtica i la injustícia i les desigualtats que genera. En tots els seus nivells: des de la producció fins al consum, passant per la distribució i per les regulacions que afecten a tots ells.

En la trobada han participat diferents representants institucionals, així com alguns referents provinents dels sectors privat i acadèmic, com la directora general de Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana, Celsa Monrós.

La jornada ha servit com a punt d’encontre i lloc per a compartir experiències i generar xarxes entorn de temàtiques com la governança alimentària, processos participatius, assessoria i acompanyament d’iniciatives de producció agroecològiques, accés a la terra, xarxes territorials, etc. Tots els participants han posat de relleu d’un fet incontestable i és la importància d’enfortir i protegir les produccions agroalimentàries sostenibles de proximitat.

La cloenda va estar a càrrec de l’alcalde de València que va destacar la necessitat d’unir forces front a la passivitat que deixa governar a la desraó. Una acció fonamental per erradicar la fam al món.

El primer edil va posar damunt de la taula la existència de tot els informes elaborats per diverses entitats durant dècades que ens coloquen en front d’una realitat molt injusta i dolorosa.

Sense cap mena de dubtes, ens trobem cada dia més davant del caràcter vital del trobar llocs per a l’estudi i la reflexió per trobar sistemes alimentaris sostenibles per al conjunt de la humanitat.

Com adverteix Oxfam Intermón, el sistema alimentari mundial només funciona per a una minoria. Per a la majoria de nosaltres està trencat. Ens deixa a milers de milions de consumidors sense el suficient poder i coneixement sobre el que comprem i mengem; i a la majoria dels xicotets productors d’aliments impotents i incapaços d’aconseguir el seu potencial productiu.