València implementa intel·ligencia artificial per a garantir la seguretat en les oficines de subministrament d´aigua

Valía: “este és un clar exemple de la tecnologia posada al servici de les persones i de les administracions”



La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha visitat les oficines d’atenció al client d’Emivasa, per a conéixer de primera mà i comprovar l’eficàcia de les noves mesures de seguretat que s’han implementat gràcies a la posada en marxa d’una tecnologia capdavantera junt amb Global Omnium amb intel·ligència artificial. Es tracta d’una solució integral que controla la temperatura i l’ús de mascareta. A més de monitorar l’aforament i la distància social, protegirà del virus als usuaris i empleats en l’oficina de l’avinguda Regne de València.



Elisa Valía ha destacat després de la seua visita les oficines d’Emivasa que esta tecnologia, desenvolupada per Global Omnium a través de GoHub, és un clar exemple de la tecnologia posada al servici de les persones i de les administracions, que posa en valor el treball i el valor afegit del treball de les persones, amb l’objectiu de no dedicar temps a coses que podem fer amb tecnologia que ja està desenvolupada. “Esta tecnologia té un potencial enorme per a afrontar els pròxims mesos, uns mesos en què hem d’estar molt vigilants”, a més, ha continuat la regidora “es tracta d’una mesura pionera, que en breu podrem veure en altres llocs”.



“L’objectiu d’esta tecnologia és protegir del virus de la COVID-19 tant als usuaris que acudisquen a les seues oficines d’atenció al client com als seus empleats”, ha destacat Valía. En este cas en concret, la companyia ha implementat la seua solució integral en l’oficina d’atenció al client de l’Empresa Mixta Valenciana d’Aigües (Emivasa), situada en l’avinguda Regne de València, número 28, de la ciutat de València.



La tecnologia de Global Omnium empra intel·ligència artificial i dispositius connectats a la internet de les coses per a garantir la màxima seguretat dels visitants i treballadors. Per això, s’han instal·lat sensors sense fils amb visió artificial que, mitjançant algorismes d’intel·ligència artificial, capten el número i la distribució de les persones dins de l’espai. Estan situats en el sostre de manera equidistant i obtenen informació de forma totalment agregada i anònima, respectant així la privacitat de les persones que allí es troben.



Els accessos, l’aforament i la distància social són controlats en temps real a través de la solució integral. En concret, el sistema és capaç de monitorar l’accés al recinte amb un primer control de febra i d’ús de mascaretes.



Així mateix, comptabilitza l’aforament màxim per a evitar que entren més persones de les permeses segons l’espai. En el cas que accediren al recinte més visitants dels permesos, el programa emet una alerta que arriba a una tauleta del lloc de comandament per a controlar el compliment de la política de seguretat.



De la mateixa manera, controla el distanciament social de les persones a l’interior en temps real per a conéixer si mantenen la separació adequada.



En este sentit, és molt rellevant que el sistema desenvolupat en GoHub guarda un registre històric del compliment de la distància de seguretat, alguna cosa que resultarà molt útil per a conéixer en quines àrees es concentren major nombre de persones i poder prendre mesures de distribució de l’espai en el futur. A més, servirà com a eina per a determinar exactament com es transmet el virus en cas d’un eventual rebrot o contagi de la malaltia.



“La implantació d’esta tecnologia pot realitzar-se en qualsevol entorn independentment de les seues dimensions, per la qual cosa és extensible tant a un xicotet centre de treball com a un gran recinte”, ha finalitzat la regidora.