València inaugura la temporada de la PlatjaCan de Pinedo i el Punt Accesible del Cabanyal per a persones amb capacitats diverses

Demà dilluns, dia 15, València no sols estrenarà la fase 3 en la desescalada de les restriccions per la crisi sanitària per la COVID-19. El regidor de Platges de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha anunciat que s’estrenarà alhora la temporada de bany en la PlatjaCan de Pinedo i també començarà a funcionar un dels punts accessibles per a persones amb diversitat funcional, concretament el de la platja del Cabanyal.



Pel que fa a la platja per a gossos, en l’extrem septentrional de la platja de Pinedo, l’horari d’ús s’estendrà des de les 9.30 fins les 19.30 hores. Les normes d’ús recollides en l’ordenança municipal seran les ja conegudes sobre el control permanent dels gossos, sempre en la zona senyalitzada. Els animals potencialment perillosos hauran de portar boç i les persones cuidadores hauran d’evitar molèsties a la resta de persones usuàries, hauran d’arreplegar els excrements dels gossos i depositar-los en la paperera i seran responsables de qualsevol dany provocat per l’animal. Caldrà que porten la documentació en regla.



Com a mesures addicionals per la situació sanitària caldrà respectar la zona de pas de sis metres des de la vora fins la zona habilitada i senyalitzada per al seu ús. L’aforament estarà limitat a 500 persones per garantir el distanciament social i no es podrà jugar amb pilotes o semblants en la vora de la mar, com tampoc es pot en estes setmanes en la resta de platges de la ciutat. Qualsevol incompliment que comporte un risc podrà suposar el tancament de la platja. “Més que mai preguem màxima responsabilitat i la col·laboració de les persones usuàries per poder disfrutar de la mar amb els gossos amb les majors garanties possibles per a la seguretat i la salut de totes les persones usuàries”, ha afirmat Grezzi.



La PlatjaCan comptarà, com tots els anys, amb una caseta de vigilància amb atenció per a les persones usuàries, estaques per lligar els gossos, papereres amb bosses, una mànega per a dutxa de gossos, senyalització, lectura de xips, un quiosc per a la venda de begudes i hamaques i parasols.

Punts accessibles per a persones amb capacitats diverses.



Este dilluns també s’activarà el programa d’ajuda al bany per a persones amb diversos graus de capacitat. Com tots els anys, serà el del Cabanyal (número 2) el primer punt que entrarà en funcionament, amb un horari d’11 a 15 hores. Durant els mesos de juliol i agost l’horari s’ampliarà fins les 19 hores i també estaran actius els punts accessibles de la Malva-rosa (número 1) i Pinedo (número 1), mentre que en setembre també estaran operatius els punts del Cabanyal i la Malva-rosa.



Els aforaments estaran limitats a 15 persones en el punt accessible del Cabanyal; a 12 persones en la Malva-rosa i a 8 en Pinedo. Per este motiu serà necessària la sol·licitud de cita prèvia a través del telèfon de Creu Roja 96.354.23.23 i es podran establir torns en cas que hi haja una gran quantitat de sol·licituds.



A més, per la situació sanitària, el servici que es prestarà serà el d’atenció en zona d’ombra i la cessió de materials per al bany. No hi haurà assistència al bany per part del personal de Creu Roja, sinó que eixa ajuda sols la podran oferir els familiars. També en cas de sol·licitud de cadira amfíbia (que no es podrà utilitzar amb bandera groga o roja) la persona usuària haurà d’anar acompanyada per dos familiars o acompanyants que li oferisquen l’ajuda necessària per a l’intercanvi de cadira i el procés de bany en zona segura.



Entre les condicions per la situació sanitària actual hi ha la necessitat d’utilitzar mascaretes i de signar un document que eximix de responsabilitats als treballadors, treballadores, voluntaris i voluntàries de Creu Roja.