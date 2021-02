València instal·la una nova estació de mesurament de la contaminació en el Cabanyal

El servici de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire està realitzant esta instal·lació, que s’inclou dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI).

Esta setmana s’ha situat una nova cabina de mesurament de la contaminació atmosfèrica en una xicoteta zona enjardinada situada en la confluència dels carrers Remunta i Progrés, dins del barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. La mateixa forma part de la intervenció inclosa dins de l’EDUSI del barri, que preveia la implantació de dos cabines de mesurament de la contaminació atmosfèrica dins de l’àrea de l’àmbit d’estudi, que abasta una extensió de més d’1,5 milions de metres quadrats, a fi de tindre informació detallada tant dels nivells dels principals contaminants atmosfèrics típicament urbans que presenten incidència sobre la salut de les persones i que estan legislats, com són el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió de grandària inferior a 10 i a 2,5 micres (PM10 i PM2,5, respectivament), com de la repercussió atmosfèrica que representen els treballs urbanístics i de reordenació del trànsit previstos en el barri.



El regidor de Platges, Qualitat Acústica i de l’Aire, Giuseppe Grezzi, ha visitat este matí la instal·lació, que es completarà en les pròximes setmanes amb els últims ajustos tècnics, entre els quals s’inclouen la posada en servici dels analitzadors, recepció i comprovació per part del personal tècnic municipal. En la visita el regidor ha comentat que la instal·lació “obeïx a la sensibilitat cada vegada més creixent per part de la ciutadania de conéixer la qualitat de l’aire que respira i que es prenguen les mesures necessàries per a millorar-lo”. Per això, ha afegit, “encara que és cert que la ciutat de València compta en l’actualitat amb una Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica en el terme municipal, on es mesuren de forma continuada els nivells dels contaminants provinents fonamentalment de les emissions del trànsit rodat i que poden incidir en la salut de les persones, no estem posant cap obstacle a ampliar-ho en entorns com este on no n’hi havia cap”.



De tots els contaminants mesurats per la Xarxa de Vigilància de la ciutat, el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió són objecte d’especial atenció per considerar-se paràmetres indicadors de la qualitat de l’aire en ambients típicament urbans en els quals el trànsit rodat n’és la principal font emissora. Esta estació, al costat de la ja instal·lada en la zona exterior del recinte del Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Cabanyal-Canyamelar, situat al carrer del Doctor Lluch al novembre de 2019, permetrà el mesurament d’estos dos contaminants atmosfèrics, el que permetrà comptar amb dades objectives per a la presa de decisions municipals amb vista a la reducció de la contaminació atmosfèrica en este barri, oferint dades accessibles tant per al personal tècnic que duga a terme les actuacions previstes com per a la població en general, a través de la plataforma de gestió del barri.