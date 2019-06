València ja està preparada per a acollir el Corpus Christi 2019.

Connect on Linked in

El pas de les roques, la representació dels miracles o la processó del Corpus no faltaran a la celebració.

‘S’acosten els dies grans de la festa del Corpus de València 2019. La ciutat es prepara per a viure dies intensos en els quals, tal com mana la tradició valenciana, no poden faltar el pas de les Roques, la representació dels miracles o la processó del Corpus. No obstant això, si hi ha un acte que destaca, sens dubte, és la Cavalcada del Convit. Una multitudinària desfilada en el qual els personatges històrics del Corpus són els autèntics protagonistes.



La Cavalcada del Convit 2019 de València arrancarà amb el Capellà de les Roques i la dansa dels ‘nanos i gegants’ per a animar, a la ciutadania, a participar del Corpus. El més destacat d’aquesta part és que els gegants estan compostos per espanyols, turcs, gitanos i negres, que representen els continents d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica, mentre que, en el cas dels nanos, el compondran sis personatges que, tocant unes grans castanyoles i acompanyats del tabal i la dolçaina, animaran als assistents.



Molt seguit d’aquesta primera comitiva, apareixerà la Moma, un dels personatges més característics d’aquesta desfilada, i que representa la Virtut. La Moma sempre l’encarna un home que es vist de dama blanca, coronada de flors, que lluita amb els *Momos, que representen els set pecats capitals i que, amb l’ajuda dels seus bastons, intentaran doblegar-la’.



És una de les festes més representatives a València, el president de la Generalitat també serà partícip d’aquesta, ja que se li ha fet entrega del Pomell del Corpus Christi, el lliurament, que ha sigut realitzat pel president de l’associació ‘Amics del Corpus’, Francisco Esteve, representa una invitació a engalanar els balcons de les institucions amb el ram de flors en aquesta festivitat.