València pagarà ulleres, lentilles i audiòfons a usuaris dels centres municipals de servicis socials

Els servicis socials municipals continuen ampliant les prestacions socials per a les persones vulnerables de la ciutat de València. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha signat hui dos convenis amb el Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana per cobrir de forma integral les necessitats bàsiques de les persones vulnerables que siguen usuàries dels centres municipals de servicis socials (CMSS). En este cas es tracta del pagament d’ajudes per a l’adquisició de productes audioprotèsics i òptics.

La persona sol·licitant haurà de ser usuària dels CMSS i presentar la sol·licitud en el seu centre de referència quan manifeste tindre dificultats d’audició o problemes en la vista i necessite adquirir un audiòfon o unes ulleres, lentilles o lents oftalmològiques i no puga comprar-les per la seua situació socioeconòmica. La persona interessada haurà d’omplir una instància en què s’indique que complix els requisits, la qual cosa serà comprovada pels professionals dels servicis socials municipals.

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha assegurat que “des de l’Ajuntament de València es treballa per facilitar l’atenció professional necessària a aquells col·lectius vulnerables que necessiten ajuda per mantindre la seua qualitat de vida. Per això, l’Ajuntament de València vol satisfer les necessitats bàsiques i atendre les situacions de necessitat de les persones en situació o en risc d’exclusió social per no deixar a ningú arrere. Des del govern de Joan Ribó considerem necessari realitzar un esforç econòmic per assegurar a les persones més vulnerables, residents en el terme municipal, l’accés a ajudes econòmiques per al pagament de productes òptics i audioprotèsics”.

Els convenis signats estipulen que l’Ajuntament de València pagarà, a través dels seus servicis socials, un preu de 570 euros més IVA per un audiòfon de pèrdues moderades, 740 euros més IVA per un de pèrdues severes, i 920 euros més IVA per un de pèrdues profundes. A més, es farà càrrec també del motle, pel qual abonarà la quantitat de 55 euros més IVA.

D’altra banda, s’estipula que s’abonaran per les lents monofocals orgàniques (de prop i/o lluny) 108 euros per parella de lents oftàlmiques. Per tant, si es necessiten lents compensadores per totes dos distàncies per inadaptació a lents progressives, o no està indicat per motius optomètrics, es multiplicarà per dos, i així ha d’estar justificat en l’informe social.

Pel que fa a les lents bifocals i progressives, s’abonaran fins a 300 euros per parella de lents oftàlmiques. Respecte a la baixa visió, també es pagaran fins a 400 euros. Per a la muntura l’Ajuntament cobrirà fins a 80 euros. En el cas que es tracte de dos ulleres (lluny i prop per no poder aplicar progressives), la quantia de la muntura, en ser dos ulleres, serà de 160 euros. Finalment, els fotocromàtics tindran una subvenció de 240 euros i les lentilles de fins a 200 euros.

Es requerirà a la persona interessada una audiometria justificativa de la necessitat, en el cas dels audiòfons, i la prescripció oftàlmica justificativa de la necessitat, en el cas de les lents, sempre signades per un professional col·legiat al col·legi oficial, i un pressupost que haurà de ser emés per una entitat que ha d’estar inscrita en el registre autonòmic de centres, servicis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Si tota la documentació aportada és correcta, l’Ajuntament pagarà la factura que cobrirà la totalitat, o part, del tractament. En cas de no cobrir la totalitat, s’informarà abans a l’interessat.