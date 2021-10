València posa en marxa 22 punts de càrrega per a vehicles elèctrics en fanals i pèrgoles fotovoltaiques

Print This Post

València compta des de hui amb 22 punts de càrrega de vehicles elèctrics en diferents punts de la ciutat, una iniciativa pionera i innovadora, ja que estan instal·lats en fanals i pèrgoles fotovoltaiques, de manera que aprofiten la infraestructura d’energia elèctrica que suposa l’enllumenat públic. Acompanyat de la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha assistit este matí a la posada en marxa dels accessos per a la recàrrega, distribuïts per diferents zones urbanes.

Per part seua, Notario ha indicat que es tracta d’un projecte “pioner”, que s’està implantant en altres llocs com, als Països Baixos, i que, aprofitant l’enllumenament de 2015, il·luminarà en hores sense llum solar i servirà per carregar els vehicles elèctrics.

En els punts elegits, s’han instal·lat dos carregadors en un fanal, enclavament automàtic de càrrega nocturna i un total de 14 kW de càrrega simultània. A més, al costat de cada fanal es disposaran dos places d’aparcament pintades en verd, amb el símbol de càrrega elèctrica, on podrà aparcar per a la recàrrega dels vehicles (amb càrrec per consum d’energia) tota persona que dispose d’un vehicle elèctric o vehicle híbrid elèctric endollable.

En total, la iniciativa ha suposat una inversió de quasi 30.000, dels quals 18.000 han sigut aportats per la Comissió Europea. El projecte es denomina Humble Lamp Post, i inclou la possibilitat d’implementar gran quantitat de carregadors de cotxe a baix cost d’adquisició.