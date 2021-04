València realitza un seguiment individual a las personas majors en situació de risc i vulnerabilitat

Print This Post

Bernabé destaca que l’Ajuntament realitza el seguiment a més de 25.000 persones majors per a conéixer les seues necessitats o situació de vacunació

L’atenció telefònica amb les persones usuàries dels Centres d’Activitats de Majors, que continuen tancats des de l’inici de la pandèmia, “s’ha incrementat per a atendre les necessitats que puguen requerir, especialment les persones que es troben en situació de vulnerabilitat”, ha assegurat la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé.

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria d’Envelliment Actiu, atén a tots els socis i sòcies dels CMAPM (centres d’activitats de majors) de la ciutat de València per a realitzar-los un seguiment individual i poder informar dels servicis que l’Ajuntament té disponibles i detectar situacions de risc o vulnerabilitat.

Bernabé ha explicat que gràcies a la col·laboració amb la Generalitat juntament amb Labora, a través del programa d’ocupació ECovid, al voltant de 50 persones estan treballant en els nostres centres de majors atenent i realitzant este seguiment individual, informant-los dels recursos disponibles de l’Ajuntament (servicis domiciliaris per covid, activitats físiques a l’aire lliure, Centre Municipal de Servicis Socials, activitats en línia, programa d’acompanyament afectiu, etc.).

DETECCIÓ DE RISCOS

A més, ha precisat que es garantix que la persona puga sentir-se atesa i segura davant els canvis produïts per la pandèmia. En el cas que la persona major comunique o es detecte alguna situació que pot ser susceptible de risc o necessitat, es notifica al servici d’Envelliment Actiu, que posa en marxa les actuacions pertinents per a la seua resolució i/o derivació als recursos d’atenció que foren necessaris.

Pilar Bernabé ha indicat que la regidoria “ha atés a més de 25.000 majors de la nostra ciutat realitzant un seguiment individualitzat per a conéixer les seues necessitats, situació de vacunació, i al mateix temps li estem oferint tota la informació de tots els recursos que tenen a disposició a l’Ajuntament de València ”.

Des de l’inici de la pandèmia es van tancar de manera preventiva tots els Centres Municipals d’Activitats per a Persones Majors (CMAPM) i així romanen hui dia. En l’actualitat hi ha quasi 44.000 socis i sòcies en els 50 centres repartits per tota la ciutat i els seus pobles.