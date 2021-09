València recobra part de la memòria amb la neteja integral d’un element del seu patrimoni industrial: l’antic Depòsit de Gas Lebón

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo informa de la intervenció global, “realitzada per protegir este element, posar-lo en valor i tornar-lo a la seua esplendor”

L’Ajuntament ha conclòs els treballs de neteja integral i pintat de l’antic Depòsit de Gas Lebón que, ubicat al barri de la Creu del Grau, formava part de desapareguda fàbrica que a finals del segle XIX donava servici d’enllumenat amb gas a la ciutat. Esta intervenció municipal, que ha suposat una despesa de 23.120 euros (IVA inclòs), “ha permés l’aplicació de materials que facilitaran el manteniment de repintat en cas de grafitis vandàlics”, tal com ha explicat el vicealcalde i regidor de Residus Urbans i Neteja, Sergi Campillo, en destacar que amb “esta actuació s’ha fet valdre un element del patrimoni industrial de València i s’ha recuperat part de la memòria de la ciutat”.

Concretament, l’Ajuntament, a través de la Delegació Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic, i sota la supervisió de la Delegació de Patrimoni Històric i Artístic, ha dut a terme esta intervenció sobre el Depòsit de Gas Lebón, que es troba al costat del carrer de Fuencaliente, en una de les cantonades d’un parc veïnal. I en donar compte del fi de les obres, el vicealcalde ha recordat “el compromís de la corporació d’estudiar la millor forma d’instal·lar en esta monumental columna d’acer un element informatiu que permeta valorar la seua història, com a símbol de la industrialització de la societat valenciana en el segle XIX i de la memòria obrera de la ciutat”.

Sergi Campillo ha explicat que l’antic depòsit de gas formava part de la fàbrica que rebia el nom de l’inventor del llum de gas, igualment precursor tant de la màquina de vapor com de la utilització de gas com a font d’il·luminació per a l’enllumenat públic, Philippe Lebón. “En 1844 la companyia es va implantar a València amb el nom de ‘Societat Valenciana per a l’Enllumenat de Gas’, en un primer moment al Pla del Remei, entre els carrers del Gravador Esteve i de Colón, per traslladar-se dues dècades després a la seua ubicació definitiva, al carrer de Fuencaliente”.

“L’empresa, anomenada Gas Lebón a partir de 1893, va estendre la seua activitat a tota la ciutat. Un segle més tard tenia més de 60.000 abonats, només per darrere de Madrid i Barcelona. La posterior aparició del gas butà i la distribució d’energia elèctrica van propiciar el tancament de la fàbrica a la dècada dels huitanta”, ha afegit el vicealcalde en lamentar que, “en els últims temps, el depòsit de Gas Lebón s’havia convertit en un blanc habitual del vandalisme”.

“Prova d’això eren els nombrosos grafits que degradaven des de fa anys pràcticament tota la superfície del vell gasòmetre i que junt amb l’oxidació i el despreniment de part de la pintura de la base del monument, contribuïen a deshonrar una de les principals mostres de patrimoni industrial del barri de la Creu del Grau, que oferix una imatge totalment allunyada de la que mereix el llegat arquitectònic de tots els valencians i valencianes, i la conservació del qual és obligació de les administracions”, ha argumentat el regidor.

Característiques de l’estructura

El depòsit de Gas Lebón és totalment circular, amb un diàmetre d’uns 28 metres i una superfície en planta de 606,41 metres quadrats. Està envoltat d’una estructura aèria de bigues que formen un prisma d’11 costats. Formava part d’un conjunt de tres grans depòsits, i este, que és l’únic que queda, era el més xicotet, mentre que el més gran arribava fins als 36 metres de diàmetre. La instal·lació, que no conserva cap part edificada, apareix en el Pla General d’Ordenació Urbana com a element a preservar, amb nivell de protecció 2. L’Ajuntament està tramitant en estos moments l’augment de protecció del gasòmetre perquè passe a ser Bé de Rellevància Local.