València renova les instal·lacions esportives elementals dels barris de la ciutat

València comptarà amb millors instal·lacions esportives a l’aire lliure gràcies al projecte de remodelació i modernització d’estos espais, que va ser aprovat en els pressupostos participatius DECIDIM VLC 2019-2020. La Fundació Esportiva Municipal de València (FDM) ha invertit més d’1.500.000 d’euros en l’adequació de les Instal·lacions Esportives Elementals (IDES) amb la finalitat de dotar el veïnat d’espais en òptimes condicions en els quals poder practicar una àmplia varietat d’esports.

La iniciativa plantejada per la FDM va ser seleccionada en la consulta ciutadana sobre inversions als barris amb un total de 2335 vots a favor. A més, en la redacció del projecte van col·laborar associacions veïnals i esportistes base i urbans, que van aportar idees per al disseny d’algunes de les pistes. El projecte va ser adjudicat en tres lots per un pressupost de 511.093 €, 671.277 € i 412.582 €, respectivament.

La regidora d’Esports i presidenta de la FDM, Pilar Bernabé, ha explicat que “esta reforma i millora de les instal·lacions esportives elementals suposa un prioritat per a consolidar la pràctica esportiva en els nostres barris. Donem resposta a les demandes dels veïns i veïnes dels nostres barris que sempre han mostrat un especial interés per la millora d’estes instal·lacions”. “Estem posicionant a València com a capital de l’esport a nivell nacional i internacional, però atenent sempre de manera prioritària les necessitats en matèries i infraestructures esportives dels nostres barris,” ha afegit Bernabé.

MANTENIMENT I MODERNITZACIÓ DE LES IDES

L’estudi previ a la realització del projecte va determinar que l’estat de les IDES de València era divers, tenint en compte els anys des de la construcció de cadascuna de les instal·lacions, les intervencions realitzades sobre estes, el seu ús més o menys intensiu o la cura per part dels usuaris i les usuàries.

D’altra banda, l’informe també detallava que l’oferta esportiva de les IDES –en general, instal·lacions amb una gran acceptació per part del veïnat– quasi no havia sigut modificada.

En este sentit, el projecte es va centrar, de manera prioritària, en el manteniment de les IDES. Estes tasques es concreten, entre altres, en la reparació de paviments, tanques, equipament esportiu com canastres o porteries, marcatge de les pistes, xarxes parabalons o la pintura de la instal·lació.

El segon pilar de la iniciativa va ser la modernització d’estos espais. D’esta manera, el projecte ha suposat l’ampliació de l’oferta esportiva d’ús lliure, de manera que les persones usuàries puguen continuar practicant esports majoritaris, com són el futbol o el bàsquet, però també troben en les IDES un lloc perfecte on exercitar-se.

La renovació de les IDES inclourà, per tant, a esports urbans com la calistènia o l’skate i donarà lloc a pistes de pumptrack, zones per a la pràctica del slackline i el bikepolo o pistes de llargues i one wall, totes elles activitats esportives que cada dia guanyen usuaris i usuàries i que requereixen d’un espai propi.

QUASI 70 IDES EN ELS BARRIS

València compta en total amb 68 Instal·lacions Esportives Elementals que donen cabuda a les pràctica de diverses activitats esportives. Estes infraestructures estan distribuïdes per la quasi totalitat del territori municipal de València, des dels barris del nucli urbà fins a les xicotetes poblacions de la perifèria, i componen una vertadera xarxa d’instal·lacions que ofereix a la ciutadania la possibilitat de realitzar activitat física i esportiva a l’aire lliure.