València ret homenatge al fotògraf Francesc Jarque amb la mostra ‘Jarque. La cámara y la vida’

El Consorci de Museus i el Museu Valencià d’Etnologia revisen el treball de Jarque



L’exposició es podrà veure en el Museu Valencià d’Etnologia fins al 29 de setembre

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompanyat pel diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, ha presentat l’exposició ‘Jarque. La cámara y la vida’, dedicada al treball del fotògraf valencià Francesc Jarque.



L’exposició, organitzada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb el Museu Valencià d’Etnologia, estarà oberta al públic fins al pròxim dia 29 de setembre.



A la presentació han assistit també el director del Museu Valencià d’Etnologia, Francesc Tamarit; la comissària de la mostra i directora del festival de fotografia PhotOn, Tania Castro, i Ana Jarque, filla de Francesc Jarque.



L’exposició acosta al treball de Jarque com a fotògraf, com a dibuixant i com a autor de nombroses publicacions fotogràfiques sobre la Comunitat Valenciana, un ampli conjunt de fotografies que recorren la història de la societat valenciana.



El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha enaltit la figura de Francesc Jarque “les imatges del qual han servit en les últimes dècades per a posar en valor el patrimoni dels pobles i ciutats de la nostra Comunitat. Acompanyat per la periodista Mª Ángeles Arazo, va retratar els seus carrers i places, els seus monuments, així com racons de l’arquitectura rural. Acostar-se a l’obra de Francesc Jarque ens permet gaudir de la nostra història més recent, un autèntic arxiu visual des dels anys 60”.



Pérez Pont ha destacat que “el seu treball ha servit així mateix per a reivindicar la imatge fotogràfica dins de la cultura visual” i ha recordat que el projecte d’aquesta exposició va nàixer en 2016, poc després de la defunció de l’artista, quan el Consorci de Museus li va dedicar un xicotet homenatge en Presidència de la Generalitat.



L’interés entre les diferents institucions, Generalitat, Consorci de Museus, Diputació de València i el PhotOn Festival va confluir en una exposició conjunta que veu ara la llum en el Museu Valencià d’Etnologia.



En 1966, Francesc Jarque es va incorporar al grup Estampa Popular i va ser l’únic fotògraf entre artistes gràfics i pintors/es com Tomás Llorens (historiador, crític d’art i ideòleg del grup), Ana Peters, Martí Quinto, Eva Mus, Andreu Alfaro, José Iranzo Almonacid (Anzo), José María Gorrís, Fernando Calatayud, Rafael Solbes, Joan Antoni Toledo, Jordi Ballester, Manolo Valdés, Joan Cardells



Francesc Jarque és, sens dubte, un dels importants fotògrafs valencians que té un reconeixement nacional i internacional. La seua extensíssima producció fotogràfica és una magnífica mostra documental i artística de les diferents manifestacions de la cultura popular valenciana que ell va saber plasmar a través de les nostres festes, l’arquitectura, la gastronomia, els paisatges de l’horta o la muntanya, els homes i les dones que les habiten, etc.



La seua tasca de divulgació del patrimoni valencià va quedar patent en les nombroses exposicions que va fer al llarg de la seua trajectòria professional i en les publicacions que va editar conjuntament amb investigadors, artistes i periodistes.

La mostra presenta 200 fotografies originals, dibuixos, ‘collages’, un audiovisual, així com una selecció d’objectes personals del fotògraf (càmeres, baldufes, articles de premsa originals, publicacions i llibres).



Per a Jarque, la fotografia tenia un valor importantíssim com a element transmissor de la memòria col·lectiva. Per això, el fotògraf va dedicar el seu treball a deixar constància documental d’un gran ventall d’espais, moments i situacions de la societat valenciana i espanyola: la València dels anys 60 i 70, tractats de manera crítica i combativa; la quotidianitat de l’Espanya rural subjecta a costums tradicionals, que comença a desenvolupar-se; les festes populars (el Corpus, les Falles)



L’exposició s’organitza entorn d’11 àmbits diferents, que parlen de la complexa personalitat artística de Francesc Jarque: ‘Ese país luminoso’, ‘España rural’, ‘La memoria de los rostros’, ‘Fiestas y tradición’, ‘Nacionalismos’, ‘Viaje por la España de los 60-70’, ‘Humanos, objeto de estudio’, ‘Gente de mar-gente de tierra’, ‘Jarque producciones’ (càmeres, baldufes, pipes ), ‘Jarque visto por amigos’ i ‘Mundo intelectual y compromiso y libertad de expresión en época de represión’.