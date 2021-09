València sancionarà l’ús fora de l’horari de les instal·lacions esportives d’exterior

Connect on Linked in

Aarón Cano destaca que la nova normativa regularà per primera vegada l’ús de les pistes i servirà per a millorar la convivència a la ciutat

L’esborrany de la nova Ordenança de Convivència de València elaborat per l’àrea de Protecció Ciutadana que dirigeix el regidor Aarón Cano introduirà la possibilitat d’aplicar sancions pel mal ús o l’incompliment dels horaris de les instal·lacions esportives d’exterior. La nova mesura pretén evitar que la utilització indeguda de les pistes urbanes desemboque en problemes de convivència amb els veïns del barri.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha destacat la importància d’esta regulació contemplada en l’esborrany de l’ordenança per a millorar la convivència a la ciutat. “Entre les noves mesures que estableix l’esborrany de l’ordenança de convivència establirem una sanció per l’ús indegut de les instal·lacions esportives de lliure accés dependents de la Fundació Esportiva Municipal. Fins hui no hi havia una normativa municipal que sancionara l’ús indegut de les pistes, l’ús inadequat i fora del seu horari. D’esta manera, des de Policia Local volem fer passos per a millorar la convivència a la ciutat, evitar eixes molèsties que moltes vegades genera en el veïnat l’ús de les pistes fora del seu horari i ordenar una mica més l’ús adequat d’eixes instal·lacions”, ha explicat el responsable de Protecció Ciutadana.

L’esborrany estableix sancions per a qualsevol ús de les instal·lacions esportives a l’aire lliure que pertorbe els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai públic “impedint l’ús de les pistes esportives per altres usuaris”. Així mateix, també fixa multes per al consum en les pistes de begudes alcohòliques o substancies estupefaents.

El document introdueix per primera vegada la possibilitat d’imposar sancions per incomplir l’horari d’utilització de les instal·lacions estipulat per la Fundació Esportiva Municipal i prohibeix fer qualsevol tipus de reserves o llogar les pistes a tercers.

“Les instal·lacions esportives d’exterior són recursos esportius magnífics perquè puguen fer esport als carrers de València especialment els nostres xiquets i els més joves, però és veritat que el seu mal ús provoca malestar entre els veïns i molèsties que era necessari regular. Som conscients que cal garantir el descans dels veïns i per això creiem que per a millorar la qualitat de les instal·lacions i evitar deterioracions possibles per l’ús de nit fora dels horaris establits, esta ordenança de convivència ajuda a millorar i a conservar bé les instal·lacions. A més, contribueix a garantir el descans dels veïns i, sobretot, al fet que els nostres xiquets i els nostres joves puguen practicar esport als nostres carrers amb les millors garanties”, ha subratllat la regidora d’Esports, Pilar Bernabé.