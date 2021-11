València se situa com a ciutat clau del sector “health & wellbeing” des de la innovació, l’emprenedoria i el disseny

L’alcalde, Joan Ribó, junt amb la regidora Pilar Bernabé, ha participat este matí en l’obertura de la South Summit ‘Health & Wellbeing’ València powered by IE University, que se celebra en la Marina de València

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este matí en l’obertura de la cimera South Summit ‘Health & Wellbeing’ València powered by IE University, que se celebra en l’edifici Veles e Vents de la Marina de València. Es tracta d’una cita que busca consolidar la posició clau de la ciutat en el sector de la salut i el benestar (Health & Wellbeing) i en la qual participen 23 startups (empreses emergents de tecnologia), enfocades totes elles cap al sector de la salut i el benestar, que han sigut seleccionades entre més de 340 candidatures.

Esta iniciativa suposa un primer llançament, una posada en escena, d’un projecte a llarg termini en el qual South Summit, el Govern municipal i l’ecosistema emprenedor de València materialitzen la seua aposta per potenciar la ciutat com un lloc clau, a nivell global, en el sector de la salut i el benestar (el que es coneix en el context econòmic amb els termes en anglés Health & Wellbeing), des de la innovació, l’emprenedoria i el disseny. Tal com ha explicat l’alcalde durant la seua intervenció en l’obertura de la trobada, es tracta d’una oportunitat “per a connectar l’ecosistema de l’emprenedoria i accelerar la innovació, una trobada que assumeix que la innovació i les startups exerceixen un paper clau en el desenvolupament econòmic actual, i per tant seran fonamentals en la recuperació post-covid; i així mateix planteja que necessitem una visió global que atenga els grans referents internacionals, però que es projecte localment per a potenciar els ecosistemes urbans i la seua vinculació amb el territori”.

L’acte d’obertura de les jornades ha comptat a més amb la participació de la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé; la secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, Rebeca Torró; la fundadora de South Summit, María Benjumea; i el president del Centre de Salut, Benestar i Felicitat de IE University, Mario Alonso Puig. Davant tots ells, l’alcalde Ribó ha destacat la importància que atorga el govern municipal a la innovació i a l’emprenedoria, i ha explicat que a la nostra ciutat s’ha aconseguit “crear un ecosistema en el qual es desenvolupen tot tipus d’iniciatives sobre una base tecnològica, d’innovació i de creixement, un ecosistema –ha subratllat- que ha de ser protegit i impulsat des de tots els àmbits, i molt especialment, des de les administracions públiques”.

Un creixement del 30% anual

Una dada que corrobora la importància d’este sector, ha explicat l’alcalde, és la previsió, segons estudis recents, que la creació de noves empreses valencianes de base tecnològica en sectors com la Intel·ligència Artificial, les comunicacions mòbils, el comerç electrònic, els videojocs, la robòtica, els drons, la telemedicina i el maneig de dades, entre altres creixerà en els pròxims anys a un ritme pròxim al 30% anual, la qual cosa podria suposar duplicar la grandària actual en tres anys. I el que demostra, en paraules de l’alcalde, que la ciutat de València “s’ha convertit en un pol d’atracció de talent i iniciatives”. “Hem creat un model de futur perquè som una ciutat acollidora amb l’emprenedoria i la innovació”, ha afirmat Joan Ribó.

L’alcalde ha subratllat la importància que té, en este àmbit, el sector de la salut i el benestar en el qual se centra esta trobada, un sector “en el qual la transformació digital és fonamental i permetrà el desenvolupament de nous models de treball, basats en el coneixement i la digitalització, la qual cosa obri un ampli ventall d’oportunitats per a desenvolupar iniciatives empresarials que contribuïsquen a millorar la vida de les persones i el seu benestar quotidià”. I ha conclòs amb una crida general a la societat i al sector de la innovació a impulsar el desenvolupament basat en la sostenibilitat, “perquè la sostenibilitat –ha assegurat- ha de ser el motor del nou model econòmic”.

Per la seua banda, la regidora Pilar Bernabé ha destacat la importància d’este esdeveniment: “El fet que una marca tan coneguda internacionalment i tan consolidada com South Summit haja apostat per celebrar ací a València un vertical destinat a salut i benestar, un sector que està absolutament lligat amb la pròpia idiosincràsia de la ciutat, ens permet projectar tot el talent valencià al món. En essència, la nostra ciutat és salut, és benestar, no sols per eixe ADN que està en cada metre d’esta ciutat, sinó perquè els ecosistemes econòmics estan especialitzats en sectors tan importants com la salut, el benestar, l’alimentació, la biotecnologia, tots ells sectors que estan totalment lligats amb l’health and well being que caracteritzen este South Summit. Això ve a consolidar el model econòmic que volem per a esta ciutat, un model econòmic que siga sostenible i que aporte valor a la ciutat en el seu conjunt. Una economia innovadora basada en la tecnologia i en sectors capdavanters afavorirà que hi haja ocupació de qualitat, que hi haja professionals formats i que puguem atraure talent i inversió. Hui, ací hi ha líders mundials de moltíssims països molt lligats a la inversió que coneixeran de primera mà totes les capacitats que té el nostre ecosistema en diferents àrees que tenen a veure amb la salut i el benestar”.

La iniciativa South Summit Health & Wellbeing, dissenyada amb la participació dels actors referents de l’ecosistema local, en un marc de col·laboració entre diferents actors públics i privats, corporacions, startups, centres d’investigació i universitats, i associacions de diferent caràcter, té el propòsit comú de “posicionar València com hub d’innovació en salut i benestar, multiplicar el seu impacte i els negocis i atraure inversió i aliances estratègiques”.

Participen en la trobada 23 empreses, seleccionades entre més de 340 sol·licitants de més de 50 països, de les quals, el 60% són projectes d’origen internacional, un 57% d’elles ja ha llançat el seu producte, i el 47% ja té el seu producte en el mercat. A més, tal com han destacat des de l’organització de la trobada, la meitat dels projectes té almenys una dona en l’equip fundador. La llista de startups finalistes ha sigut seleccionada per un comité integrat per inversors i experts en innovació, en funció de criteris com el nivell d’innovació, la capacitat d’adaptació, el potencial intern de creixement, el volum d’inversió i les característiques de l’equip humà que compon cada empresa. Durant la trobada es preveu abordar les iniciatives més disruptives i els principals reptes del sector de la salut i el benestar des de la innovació i el disseny.