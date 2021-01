València se situa en el top mundial de ciutats intel·ligents

Connect on Linked in

L’estudi de la Universitat de Navarra situa com els millors indicadors de València els de mobilitat i transport mentre que els que més milloren són els tecnològics

El darrer rànquing mundial de ciutats intel·ligents elaborat per l’IESE Business School de la Universitat de Navarra —un dels estudis internacionals més prestigiosos en la matèria— situa València en el lloc número 60, tretze llocs per dalt de la classificació presentada en 2015 i un per dalt de l’anterior índex publicat. El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha explicat que “indicadors com els d’este estudi han d’ajudar a que tant l’Ajuntament com el conjunt d’administracions i agents que intervenen en la ciutat puguem treballar estratègicament per la millora contínua de València”. A més, ha detallat que els indicadors de mobilitat i transports són els millors a València, sols amb 19 ciutats per davant, i ha ressaltat que les polítiques municipals impulsades des de 2015 estan contribuint a la consolidació de València com a ciutat intel·ligent i sostenible.



L’estudi Cities in Motion 2020 analitza 9 dimensions diferents amb més d’un centenar d’indicadors sobre cadascuna de les 174 ciutats incloses, amb 79 capitals i 80 països representats. València se situa com a tercera ciutat de l’Estat espanyol per davant de Sevilla i després d’haver superat els darrers anys a Màlaga i també se situa per davant de grans capitals com ara Roma, Pequín, Moscou, Dubai, Atenes, Buenos Aires o Santiago de Xile.

La importància d’este rànquing mundial radica en l’ús de diverses dimensions més enllà de la tecnològica per mesurar la intel·ligència de les ciutats. Per exemple, incorpora la cohesió social com a element clau de desenvolupament per a moltes de les ciutats. Incidix en aspectes vinculats amb la convivència entre grups de persones i inclou indicadors com ara l’entorn favorable per a les dones o la seua ràtio de desocupació, la quantitat d’hospitals o els índex de felicitat, de pau o de salut. En esta dimensió València se situà en l’any 2020 al lloc 41, cinc llocs per damunt de la classificació de l’any anterior.



També millora el posicionament de València en les dimensions de planejament urbà (lloc 32, 19 per dalt del rànquing de 2019) i de mobilitat i transport (amb la posició 20, 11 per damunt respecte a l’any anterior), amb què s’analitzen indicadors com ara el percentatge de població amb servicis sanitaris adequats, les polítiques de vivenda, diversos índex sobre el trànsit, la quantitat de bicis, l’extensió de les línies del metro i la quantitat de residents per vivenda.



D’altra banda, la millora més important respecte a l’anàlisi de 2019 es produïx en els indicadors tecnològics, on València ascendix 41 posicions i se situa al lloc 70. Entre els aspectes valorats hi ha la cobertura 3G, la velocitat mitjana d’Internet en la ciutat, la xifra de punts wifi per accedir a la xarxa o el percentatge d’habitatges amb servicis d’internet o de telefonia.



Fuset ha explicat que “Smart City València vol ser útil perquè València continue fent de la tecnologia una ferramenta per a la millora de la qualitat de vida, la sostenibilitat i el benestar de la ciutadania i eixa priorització de l’aspecte humà deu ser compartida per tots els agents en la nostra estratègia de digitalització. No es tracta de ser més digitals per se sinó que la transformació digital ens possibilite una major humanitat”.