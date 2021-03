València “Segura”, “Sostenible” i “Saludable”, valors per a la reactivació del turisme de reunions

Connect on Linked in

El Palau de Congressos de València ha acollit hui un esdeveniment híbrid –presencial i en línia-, orientat al sector turístic de València, en el qual s’ha posat de manifest l’esforç conjunt, de les administracions públiques i el sector privat, per presentar la ciutat com a destinació segura, sostenible i saludable, valors prioritaris per a la reactivació de l’activitat turística, especialment del turisme MICE. En l’esdeveniment s’ha fet lliurament al Palau de Congressos de l’Etiqueta Digital de Turisme Sostenible i la certificació d’AENOR a la seua petjada de carboni.

L’esdeveniment, en el qual s’ha lliurat la primera Etiqueta Digital de Turisme Sostenible a una entitat turística, ha sigut inaugurat per la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, el regidor de Turisme, Emiliano Garcia, i el secretari Autonómic de Turisme, Francesc Colomer.

En la inauguració, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha agraït els esforços del sector turístic, que ens permet “tornar-nos a trobar, adaptant-nos a la nova realitat, en un esdeveniment híbrid i amb estrictes mesures de seguretat”, i ha destacat “la fortalesa, el compromís i la resiliència del sector turístic de la ciutat de València”.

“Hui hem mostrat ací el compromís de l’administració pública i el sector privat, que treballa conjuntament per garantir la competitivitat del turisme. I sabem que eixa competitivitat passa per garantir un entorn segur, saludable i sostenible tant per als visitants com per a la mateixa indústria” ha destacat la vicealcaldessa.

“La col·laboració pública i privada ens permet avançar com a ciutat en els reptes als quals ens enfrontem en matèria climàtica. Ens ha permés ser la primera ciutat a certificar la petjada de carboni de l’activitat turística, iniciativa a la qual també s’ha sumat el Palau de Congressos, i encetar un projecte pilot de dispositius intel·ligents per a conéixer, en temps real, la informació sobre sostenibilitat, seguretat i salut dels nostres esdeveniments. Tecnologia aplicada al turisme que ens posa a l’avantguarda en transparència i gestió turística”. ha conclòs Gómez.

A més, en acabar el lliurament de tots dos reconeixements, ha tingut lloc una taula redona d’experts amb llarga trajectòria en l’organització d’esdeveniments vinculats a la ciutat de València. Així, Jose Mª Bonmatí, director general AECOC; Rafael Espartero García, Secretari d’Organització UGT Confederal; Corinna Heilmann, representant de la World Design Capital València 2022; i Paco Borao, de la Societat Esportiva Correcaminos/Marató València Trinidad Alfonso EDP, han analitzat les tendències i reptes als quals s’enfronten empreses i ciutats en l’organització d’esdeveniments. La taula ha estat moderada per Eric Mottard, director general de Grup Eventoplus.

Destinació neutra en carboni

València s’ha convertit en la primera ciutat del món a calcular i certificar la petjada de carboni de la seua activitat turística i ara enceta la segona fase del projecte impulsat per Visit València i Global Omnium per a transformar la ciutat en una destinació neutra en carboni. Així, durant el mes de febrer, s’ha calculat i verificat per part d’AENOR la petjada de carboni del Palau de Congressos, convertint-se en la primera instal·lació turística a dur-ho endavant.

Emiliano García, regidor del Turisme de l’Ajuntament de València i president del Palau de Congressos, s’ha mostrat molt satisfet i ha posat de manifest que “València només serà una destinació neutra en carboni si les empreses i entitats del sector turístic s’impliquen en el projecte. Tenim un repte per davant, ser capaços d’impulsar esta transformació i projectar la imatge conjunta de destinació sostenible, segura i saludable”.

“La sostenibilitat de sector turístic, i l’avanç en matèria de ODS, és imprescindible perquè la recuperació de l’activitat turística de València siga motor de desenvolupament per a la societat valenciana i el nostre model econòmic”, ha afirmat el regidor.

A més, al costat de la certificació d’AENOR, s’ha presentat l’Etiqueta Digital de Turisme Sostenible que pretén ser la primera d’una xarxa de dispositius intel·ligents, situats en les infraestructures turístiques, que aporten dades en temps real sobre sostenibilitat, seguretat i salut de la infraestructura en qüestió. El mesurament es detalla fins a tal punt que és possible identificar l’impacte de cada activitat, esdeveniment o congrés que aculla la instal·lació.

Estes etiquetes intel·ligents porten incorporat un xip que recull la informació i la transmeten al públic a través d’una aplicació mòbil. Gràcies a esta tecnologia, desenvolupada per Global Omnium i Vestigia, es podran comunicar fefaentment els esforços per la sostenibilitat i la mitigació del canvi climàtic que desenvolupen les empreses turístiques, les dades podran ser certificadess i es podran dissenyar plans per a la reducció i compensació de la petjada de carboni.