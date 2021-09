València serà seu del primer Campionat d’Europa de Triatló postpandèmia

Connect on Linked in

Hui s’ha presentat a la Base de la Marina de València el Campionat d’Europa de Triatló que tindrà lloc la capital del Túria. La competició reunirá desde demà per la vesprada a prop de 2.400 triatletes en tot el cap de setmana, sumant totes les eixides i categories, procedents de un total de 40 països.

València continua destacant-se com a ciutat de la sostenibilitat, la cura del medi ambient i la aposta per una vida atlética i saludable, aspecte que posa de manifest de nou en un gran esdeveniment internacional. I tornarà a comptar amb la presència de la Green Sport Flag en el Campionat d’Europa València Triatló 2021, sent la primera ciutat a repetir amb la distinció del programa, secundat pel Consell Superior d’Esports. Hem de recordar que les mesures presentades i desenvolupades per a la Copa del Món de Triatló 2020 ja van permetre que la bandera onejara en la Marina de València.

Des de la Fundació Esportiva Municipal, el Gerent Borja Santamaría ha destacat que este event llança i posiciona a nivell internacional la ciutat, i també espenta a les categories inferiors perquè més i més triatletes se sumen a aquest esport.

Per la seua banda, el Director General d’Esports de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, ha dit que València és ja referent del turisme esportiu, amb unes condicions excel·lents per a practicar activitats esportives en tot el territori.

Per últim, el director de la Fundació Trinidad Alfonso, entitat clau en la organtizació del campionat, Juan Miguel Gómez, es va mostrar satisfet per la quantitat de triatletes populars que tornaran a omplir els carrers de la ciutat de València, i ha agrait en aquest sentit a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana i a la Federació Espanyola de Triatló el estar actius en aquesta etapa i no baixar els braços.