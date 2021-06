València suspèn les taxes a totes les activitats culturals a l’aire lliure per fer costat al sector musical

Connect on Linked in

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, s’ha reunit amb l’associació sense ànim de lucre de promotors musicals MUSICAPROCV, per explicar els detalls de la suspensió de taxes de les activitats culturals a l’aire lliure. “Es tracta d’una iniciativa que ha estat liderada per la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals i que va ser negociada amb Hisenda per fer costat al sector musical de la ciutat en un dels pitjors moments que està passant”.

La pandèmia ha provocat que les ocupacions de determinats espais públics o bé no hagen estat autoritzades, o que hagen de ser-ho condicionades per la crisi sanitària i les corresponents mesures de seguretat i distanciament social, amb la consegüent minva d’ingressos per als titulars de les actuacions musicals. Amb l’objectiu de col·laborar a superar estes conseqüències i impulsar mesures per eixir de la crisi, des de la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals s’ha proposat la no aplicació de les taxes per ús privatiu o aprofitament especial d’instal·lacions, edificis municipals i espais públics des de l’1 de gener fins al 3 de desembre de 2021.

Així, no s’aplicaran taxes en els anfiteatres de Benicalap, Parc de Capçalera ni Parc de l’Oest, així com tampoc en la Plaça de l’Ajuntament, Plaça de la Verge, jardí de Vivers, jardí del Túria ni en els jardins Palau de la Música. Glòria Tello ha recordat que “açò se suma a les ajudes al sector cultural de la ciutat de València del Pla Resistir en què l’Ajuntament de València ha destinat quatre milions d’euros a esta línia de subvencions a les quals s’han pogut acollir persones autònomes i microempreses”.

Així, actors i actrius de cinema i teatre, extres cinematogràfics, operadors de càmeres, humoristes, il·lusionistes, tècnics de so i il·luminació, decoradors i escenògrafs, productors i distribuïdors de pel·lícules, doblatge, impressió, reproducció i composició de textos, edició de llibres , venda d’instruments musicals, galeries i comerços d’obres d’art, agents artístics, biblioteques i museus, llars d’infants i ensenyament infantil, ensenyament d’idiomes i oposicions han sigut els i les beneficiàries.

A més, la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals té actives una sèrie de premis i beques anuals que també persegueixen el mateix objectiu de donar suport als creadors, artistes i estudiosos de l’àbit cultural de la ciutat. Així, actualment hi ha les convocatòries dels Premis Senyera, la Beca Blasco Ibáñez, la Beca Velázquez o la beca municipal d’Arqueologia, entre d’altres.