València torna al running amb la primera carrera popular del 2021

València torna al running i ho fa amb la motivació de poder xafar el carrer després de més d’un any sense carreres populars. La Fundació Esportiva Municipal (FDM) ha presentat hui, 30 d’abril, la Carrera Popular #ValènciaCorre, primera prova popular de 2021, que es portarà a terme el diumenge 9 de maig.

La carrera serà la primera que es realitze des de març de 2020. La crisi sanitària provocada per la Covid-19 va obligar a suspendre les proves del Circuit de Carreres Populars de la Ciutat de València de manera presencial. Tanmateix, durant els primers mesos del 2021 el circuit ha seguit en marxa, reinventant el seu format i celebrant carreres com la Galápagos, la Never Stop Running o la Volta a Peu Runners Ciutat de València en format virtual.

No obstant això, l’actual flexibilització de les restriccions sanitàries ha permés la tornada de les proves populars, una situació ansiada per les corredores i els corredors de la ciutat del running. Amb l’organització de #ValènciaCorre –carrera que no formarà part del Circuit de Carreres Populars de la Ciutat de València, sinó que tindrà un caràcter simbòlic–, la Fundació Esportiva Municipal vol oferir la possibilitat de tornar a viure l’esport popular al carrer, però sempre tenint en compte les mesures sanitàries per a garantir la màxima seguretat en el desenvolupament de l’esdeveniment.

5.700 METRES DE RECORREGUT

Este matí, la sala de conferències de la Fundació Esportiva Municipal ha acollit la roda de premsa de presentació de #ValènciaCorre, un acte en què ha participat el gerent de la FDM, Borja Santamaría i la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la FDM, Pilar Bernabé, junt amb els principals clubs de running de la ciutat: Redolat, 3FDC, Correcaminos, Runners Ciutat de València, Metaesport, Poblats Marítims, The Kenyan Urban Way, Cárnicas Serrano, Suso de la Fuente, Galápagos i el Valencia Club de Atletismo.

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha explicat que “és una gran satisfacció poder tornar al carrer després de més d’un any sense carreres populars”. “Des de la Fundació Esportiva Municipal s’ha treballat perquè #ValènciaCorre puga celebrar-se amb totes les garanties de seguretat, per això, la carrera estarà limitada a 1.000 persones ,que participaran en dos grups amb eixides en diferents horaris; hi haurà un important dispositiu per a evitar que es forme cap aglomeració i no s’entregaran dorsals el mateix dia de la prova”, ha detallat.

La carrera recorrerà l’avinguda Mestre Rodrigo i els voltants de Campanar. L’itinerari tindrà una distància aproximada de 5.700 metres. A més, hi podran participar un total de 1.000 corredores i corredors, encara que s’organitzaran en dos grups de 500 persones: un primer grup de runners que puguen acreditar un ritme de menys de 4 minuts per quilòmetre en una prova de 5.000 metres i un segon grup amb la resta de corredors.

Així mateix, es podrà competir en les categories Infantil (nascuts o nascudes entre 2008 i 2009), Cadet (2006 i 2007), Juvenil (2004 i 2005), Júnior-Promesa (entre 1999 i 2003), Sènior (entre 1987 i 1998), Veterà o veterana A (entre 1977 i 1986), Veterà o veterana B (entre 1967 i 1976) i Veterà o veterana C (nascuts o nascudes abans de 1967).

INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DE DORSALS

El període d’inscripció s’obrirà el dilluns 3 de maig a les 10.00 h i finalitzarà el dijous 6 de maig, a les 20.00 hores. Les corredores i els corredors interessats a participar en la prova podran apuntar-se al web sportmaniacs.com amb un cost d’inscripció de 2,55 €. Les 1.000 places disponibles s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

Quant a la recollida de dorsals, per tal d’evitar aglomeracions el mateix 9 de maig, s’habilitaran dos dies per a arreplegar-los a la seu de la Fundació Esportiva Municipal (Passeig de la Petxina, 42). Les dates en les quals es farà el repartiment seran el divendres 7 de maig, en horari de 17.00 a 20.00 hores, i el dissabte 8 de maig, en horari de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.

MESURES ANTI COVID-19

A banda de recuperar l’esport al carrer, la prioritat de la Fundació Esportiva Municipal és assegurar el compliment de les mesures sanitàries i garantir la seguretat i el benestar de totes les persones que participen en la #ValènciaCorre, siga com a corredores o corredors o com a personal de l’organització.

Per això, en les portes d’accés es prendrà la temperatura i es facilitarà gel hidroalcohòlic a totes les persones. Una vegada dins del box, que serà únicament per a 500 corredores o corredors, les persones es col·locaran amb una distància d’1,5 metres, que estarà marcada al paviment. A més, fins que s’inicie de la prova (i també al final, en travessar la línia de meta), serà obligatori l’ús de mascareta.

D’altra banda, s’ha preparat un dispositiu amb voluntariat especialment format amb l’objectiu de controlar que les corredores i els corredors respecten les mesures establides i evitar que es forme cap aglomeració. En este sentit, la FDM recomana la no assistència de públic a l’esdeveniment.

Per últim, entre les mesures que ha determinat l’organització també s’ha suprimit la instal·lació de cap photocall, per a evitar fotos col·lectives de grup i s’ha eliminat l’entrega de premis presencial. Tenint en compte la precaució i la prudència amb què encara s’ha d’abordar la situació, a #ValènciaCorre sols hi haurà medalla per als tres primers classificats i classificades de la general, l’entrega de les quals no es realitzarà el mateix dia 9, sinó que serà més endavant en la seu de la FDM.