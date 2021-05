València treballa per finançar amb fons europeus 200 projectes valorats en 1,2 milions d’euros

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat dels vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo, ha presentat la cartera de projectes, amb què l’Ajuntament de València es prepara per a agilitzar l’absorció dels fons europeus.

L’Ajuntament de València preveu l’execució d’un llistat de 200 projectes per activar i impulsar la recuperació econòmica, la transició ecològica i la transformació digital de la ciutat, amb un cost d’1.290.000 euros que aspiren a ser finançats amb els denominats fons “Next Generation” de la Unió Europea.

Entre estes actuacions, dissenyades en el Marc Estratègic de València, destaquen la construcció i remodelació d’infraestructures verdes pels barris (amb 24,7 milions d’euros); la regeneració del litoral (amb 38,3 milions d’euros, i intervencions com la renaturalització de platges del nord); o la recuperació de l’espai públic per la ciutadania amb una ciutat de places i vianants (amb un pressupost de fins a 168,8 milions d’euros i obres com la remodelació de la plaça de l’Ajuntament). La partida més gran es destina per donar suport a l’emprenedoria digital i la innovació en el teixit econòmic i urbà (amb 223,5 milions d’euros).

El document presentat també contempla projectes que promouen l’eficiència energètica; l’alimentació sostenible i de proximitat, una xarxa ciclista i d’electrificació de la mobilitat i d’accessibilitat universal a la ciutat.

Les diferents delegacions municipals han previst projectes per desenvolupar, a través de 12 línies estratègiques, una ciutat saludable, sostenible, compartida, pròspera i emprenedora, creativa, i Mediterrània.