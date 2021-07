València Turisme inverteix enguany 810.000 euros en vuit plans de dinamització turística de la província

Connect on Linked in

La marca de la Diputació suma esforços amb Turisme CV i les mancomunitats per a millorar les destinacions turístiques consolidades i desenvolupar els incipients, amb la finalitat d’incrementar la competitivitat de l’oferta turística actual en el mercat

València Turisme ha destinat enguany un total de 810.000 euros a finançar els Plans de Dinamització i Governança Turística de vuit mancomunitats de la província, desenvolupats des de 2019 i finançats a parts iguals entre la marca de la Diputació de València, Turisme Comunitat Valenciana i les entitats locals, en tres anualitats.





Els programes s’han impulsat com a aposta conjunta pel manteniment, l’adaptació i la millora de les destinacions turístiques consolidades, a més del creixement i el desenvolupament de les incipients, per a incrementar la competitivitat de l’oferta turística i el seu posicionament en el mercat, mitjançant la innovació, modernització i consolidació dels productes turístics.



En concret, es tracta dels projectes de dinamització turística de les mancomunitats de La Canal de Navarrés, La Costera-La Canal, El Carraixet, La Hoya de Buñol-Chiva, Camp de Túria, Sagunt-Camp de Morvedre, La Safor i la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino.



Projectes singulars



Les accions dels diversos plans de dinamització són variades. Des de l’aposta de la Mancomunitat de La Canal de Navarrés per iniciatives d’intel·ligència turística per a posicionar la comarca com a destinació turística, a partir de la seua riquesa patrimonial i natural, fins a la digitalització d’espais i accions promoguda per la Mancomunitat de La Costera-La Canal, al costat de la implementació d’una guia cicloturista que vincule els recursos turístics comarcals.



La Mancomunitat del Carraixet, d’altra banda, persegueix posicionar-se com a destinació turística sostenible de proximitat i referent de l’alimentació saludable en l’horta valenciana pròxima a la capital, amb la finalitat que el turisme siga una activitat econòmica compatible a l’agricultura en aquesta zona.



Mentrestant, La Hoya de Buñol-Chiva cerca dinamitzar l’activitat turística a la comarca per a generar i consolidar una identitat de territori, mantenir i incrementar els nivells d’ocupació i riquesa en la zona, augmentar la despesa turística i la seua distribució, i fomentar la cultura de la innovació en el sector mitjançant la valorització dels recursos del territori.



El Camp de Túria, per part seua, treballa el pla de dinamització per a consolidar l’oferta turística de la comarca amb criteris de sostenibilitat i reequilibri socioterritorial, cercant la diferenciació en el mercat i la desestacionalització, mitjançant l’adequació de recursos locals infrautilitzats per a ús turístic, la modernització d’infraestructures obsoletes, l’aplicació de les noves tecnologies i la creació de productes turístics experienciales.



El pla de Sagunt-Camp de Morvedre també cerca aconseguir una millor distribució de l’activitat turística en el seu territori, entre els espais litorals més dinàmics i els d’interior susceptibles d’un major desenvolupament turístic, amb el que s’enfortirà l’oferta de tota la comarca, a través de la restauració i conservació del patrimoni natural i cultural, entre altres actuacions.



No obstant això, l’entitat de La Safor manté la seua aposta per convertir el seu territori en una Destinació de Turisme Intel·ligent (DTI), que extraga la màxima rendibilitat als recursos i serveis de la zona, dinamitze la gestió del turisme, desestacionalice l’oferta i la demanda, i redirigisca els fluxos cap als municipis d’interior de la comarca, creant així una àmplia oferta complementària al turisme principal de sol i platja, que millore la imatge de la comarca com a destinació turística.



Finalment, la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino ha dissenyat tota una sèrie d’accions per a aconseguir, com a objectiu estratègic del seu Pla de Dinamització i Governança Turística, “impulsar la gestió, el desenvolupament i la promoció de la destinació en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”, com a mitjà per al desenvolupament sostenible de l’activitat turística en el territori a través de la seua marca-destine de turisme enològic i de naturalesa, aprofitant també la intel·ligència turística.