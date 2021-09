València Turisme sobrevolarà el cel d’Hongria aquesta setmana

Print This Post

Blai Carbonell, pilot de Totglobo (Bocairent), defensarà el globus patrocinat per la marca de la Diputació de València en el Campionat d’Europa d’Aerostació de Szeged

La marca València Turisme sobrevolarà el cel de Szeged (Hongria) del 13 al 18 de setembre de la mà del pilot Blai Carbonell i l’empresa valenciana Totglobo (Bocairent), com a membre del combinat nacional espanyol que participarà en el Campionat d’Europa d’Aerostació 2021 que comença hui.

València Turisme i Totglobo col·laboren en la promoció de València i el turisme actiu, tant en el territori valencià com en les competicions aerostàtiques nacionals i internacionals en les quals participa la companyia valenciana, com la que se celebra aquesta setmana a la ciutat hongaresa.

L’acció conjunta de totes dues entitats persegueix difondre la destinació València en general i, especialment, les experiències turístiques oferides actualment a la província que posen en valor els recursos naturals valencians, així com el patrimoni històric artístic i la gastronomia del territori.

Un total de 84 globus de 23 països diferents participaran cada dia en el Campionat d’Europa d’Aerostació d’Hongria, en el qual cada vol serà una prova clau que premie la màxima precisió per a la classificació final.

Blai Carbonell forma part en aquest certamen de l’equip espanyol compost també per pilots de La Rioja, Mallorca i Barcelona.

El pilot valencià ha destacat la seua “gran satisfacció per continuar compartint camí amb la Diputació de València en la promoció de la nostra província per tot el món i a través d’un esport tan espectacular com és l’aerostació”.