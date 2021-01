Connect on Linked in

Alejandro Ramon ha destacat que fins a 18 entitats del sector privat, la societat civil, l’administració pública, les universitats i els mitjans de comunicació han participat en la definició dels sis projectes.

“València vol impulsar la seua transició energètica i sap amb quins projectes ha de fer-ho”. Així s’ha expressat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, una vegada definits per part del Grup de Treball per a la Transició Energètica (GTTE) els sis projectes demostratius de la ciutat. “Hem d’avançar en estos projectes i definir l’Estratègia Urbana de València 2030 per a aconseguir una societat sostenible, descarbonitzada, moderna i amb una millora substancial de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes”, ha afirmat.



Els projectes tenen un doble objectiu: en primer lloc, permeten començar a actuar ja, desenvolupant i replicant accions que ja han demostrat tindre èxit i que permeten a la ciutat avançar el més prompte possible cap a un nou model energètic més just i renovable; en segon lloc, són projectes que tenen un caràcter transformador de la ciutat, la implementació dels quals demostra una nova manera de fer les coses i obrin camí a moltes altres iniciatives per al canvi del paradigma energètic. El regidor ha destacat que el GTTE que els ha definit estiga conformat per fins a 18 entitats del sector privat, la societat civil, l’administració pública, les universitats i els mitjans de comunicació.



València participa, a través de la Fundació València Clima i Energia i del servici municipal d’Emergència Climàtica i Transició Energètica en el projecte europeu TOMORROW, sota la convocatòria del programa Horitzó 2020. El projecte està liderat per Energy Cities, l’associació europea conformada per més d’un miler de ciutats d’uns trenta països, líders en la promoció de la transició cap a un model energètic més just, social, renovable i sostenible. L’objectiu és fer costat a diverses ciutats europees a més de València en el desenvolupament dels seus fulls de ruta per a la transició energètica amb les vistes posades en 2050, de manera col·laborativa i participativa amb la ciutadania i totes les entitats de la ciutat. Es compta amb un finançament europeu total d’1.500.000 euros, dels quals a València li corresponen 187.675 euros per a donar suport a les metodologies i processos participatius necessaris per al desenvolupament del seu full de ruta, amb un projecte que està alineat i dona suport a l’Estratègia Urbana de València 2030, concretament a l’eix de transició energètica. Fruit d’este treball s’han desenvolupat diferents espais de debat i cocreació.



ELS PROJECTES.



Entre els projectes es troba el desplegament de comunitats energètiques de barri, que busca promoure este nou model de produir, compartir i usar energia renovable de proximitat, en diferents barris i districtes de la ciutat. Això es farà a través de processos de cocreació amb la ciutadania, en els quals els participants podran definir i configurar les comunitats energètiques amb l’assessorament legal i tècnic d’entitats públiques i privades. Es tracta, per tant, de reproduir les iniciatives ja impulsades per crear les dos primeres comunitats energètiques locals en Castellar i als barris d’Aiora i l’Illa Perduda.



Un altre dels projectes busca replicar de manera massiva en altres col·legis, instituts, centres educatius i edificis de la ciutat el programa 50/50, que ja ha funcionat amb èxit en més de 15 col·legis de València. El projecte consistix a treballar amb l’alumnat, professorat, gestors dels centres i famílies per a promoure l’eficiència energètica en els centres, alhora que s’educa en bons hàbits energètics a tota la comunitat educativa.



De manera més transversal, el GTTE ha definit els Districtes Energèticament Neutrals, com a projecte demostratiu clau per a transformar València en una ciutat lliure d’emissions. Este projecte està en línia amb diverses iniciatives europees i cerca promoure solucions holístiques (eficiència energètica, mobilitat sostenible, àrees verdes, alimentació i consum sostenible, urbanisme, energies renovables…) en un districte específic de la ciutat, de manera que el seu consum energètic i les seues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle siguen pràcticament nul·les.



En relació amb els districtes, el grup ha prioritzat la renovació d’edificis com a element clau per a la descarbonització de la ciutat. Així, es busca promoure la renovació energètica d’edificis públics i privats en tota la ciutat, ja que el parc d’edificis de la ciutat és antic i la taxa de renovació actual és realment baixa.



A més, per a acompanyar a la resta de projectes i, sobretot, acostar-los a la ciutadania, el grup ha considerat necessari desplegar Oficines de l’Energia per diferents districtes de la ciutat. Estes Oficines prendrien com a exemple la primera Oficina de l’Energia situada en els barris d’Aiora i Algirós i oferirien informació i assessorament gratuït a la ciutadania amb la finalitat d’ajudar-los a renovar les seues llars, entendre i pagar les seues factures, estalviar energia en els seus hàbits diaris o participar en comunitats energètiques de barri, entre altres coses.



Finalment, s’ha prioritzat el llançament d’una campanya massiva de cultura energètica a la ciutat, que acoste la transició energètica als ciutadans i ciutadanes, brindant-los informació bàsica i eines per a motivar i facilitar la seua participació en la transició de la ciutat.



A més, en el marc del projecte TOMORROW, s’ha treballat en altres accions de participació com un grup de treball intern de l’Ajuntament de València que reunix a tots els servicis del municipi involucrats en el desenvolupament del PACES (Pla d’Acció del Clima i l’Energia Sostenible). En total, hi ha 81 accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic que l’Ajuntament està desenvolupant actualment en el marc de la seua PACES. El grup destaca també una reducció de les emissions de diòxid de carboni de la ciutat del 31% des de 2007 a 2019.



D’altra banda, la iniciativa València Canvia pel Clima! cerca afermar una aliança ciutadana per una ciutat sostenible i motivar la participació ciutadana en els projectes demostratius i en la definició del full de ruta. La iniciativa consistix en una sèrie d’esdeveniments oberts i processos participatius per a debatre i parlar sobre el canvi climàtic amb els ciutadans i ciutadanes de la ciutat.