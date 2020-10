“Valoracció”, el programa de Mislata que busca implicar la joventut en els problemes de la societat

Connect on Linked in

La regidoria de Joventut de Mislata llança una nova edició d’aquest programa que fomenta, entre altres aspectes, la prevenció d’addiccions, el respecte a la diversitat o el foment de l’associacionisme entre els més joves



L’educació dels i les joves és una responsabilitat compartida dels centres escolars amb les diferents institucions públiques i entitats socials. Així ho entén l’Ajuntament de Mislata, que cada any impulsa el premiat i reconegut programa “Valoracció”, amb l’objectiu de contribuir al fet que la joventut aprenga a conviure i a formar part de la societat democràtica, a impulsar la seua autonomia, la seua realització personal i la seua consciència crítica.



El programa, impulsat des de la regidoria de Joventut, consta d’una sèrie d’activitats, pròpies del camp de l’educació en valors, que es desenvolupen durant tot el curs escolar des dels cinc centres d’Educació Secundària del municipi.



El regidor de Joventut, Martín Pérez, es reunia amb representants i orientadors dels centres educatius per a explicar-los les diferents activitats de les quals consta enguany el projecte, així com per a recollir les seues propostes i impressions. “Durant tot el curs escolar volem contribuir a fer que els i les joves s’impliquen més en la nostra societat, se senten part d’ella i desenvolupen una consciència crítica. I per a això hem dissenyat un programa que intenta centrar-se en aquelles qüestions que més preocupen la joventut”, explicava Pérez.



En aquesta edició, l’ampli nombre d’activitats se centraran en aspectes tan vitals en la formació dels joves com la prevenció de conductes addictives, ja no sols drogues o alcohol, si no també cap als jocs d’atzar o les noves tecnologies. A més, a través de diversos tallers, es pretén conscienciar cap a un consum responsable establint hàbits de consum enfocats a posar en relleu com afecten aquests al Medi Ambient. A més, la lluita contra la violència de gènere, la igualtat, la diversitat i els drets LGTBI+ seran una part essencial del programa destinat a la joventut mislatera.



Finalment, la participació ciutadana, una de les principals característiques de la ciutat de Mislata, serà també protagonista en el programa. Amb l’objectiu d’involucrar als i les joves en la vida del municipi, es pretén activar en l’alumnat la necessitat d’organitzar-se per a millorar el seu entorn, fomentant l’associacionisme i la participació juvenil.