Van a reforçar els centres de salut amb nous professionals en la fase de transició a la nova normalitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Segons ha informat Ana Barceló en la Comissió de Sanitat en Les Corts



La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comparegut aquest matí en la Comissió de Sanitat en Les Corts per a informar sobre la gestió sanitària realitzada durant la pandèmia del coronavirus i de les mesures que es duran a terme durant la fase de transició cap a la nova normalitat.

Durant la seua intervenció, Barceló ha assenyalat que “la Comunitat Valenciana compleix les instruccions del Ministeri de Sanitat per a canviar a la fase 3 i avançar així en la desescalada amb garanties de seguretat per a tots”.

La consellera ha informat sobre les mesures que es posaran en marxa en aquesta etapa de transició cap a una nova normalitat que estan orientades a cuidar i protegir la salut de la ciutadania.

Van a reforçar els centres de salut amb la contractació de nous professionals amb la finalitat d’agilitar les agendes, reforçar la labor que estan duent a terme en la detecció precoç del coronavirus o vigilància de casos sospitosos, i per a garantir les vacances i descans dels professionals que tant mereixen.

S’ha prorrogat fins al 30 de novembre 4.229 places eventuals que van ser creades per a cobrir les necessitats originades per la crisi sanitària derivada de la pandèmia. En concret, han sigut 3.467 places d’Atenció Especialitzada, 730 d’Atenció Primària i 32 de Salut Pública.

En aquesta fase de transició s’incorporaran 615 noves contractacions de professionals de diferents categories, com a infermeria, auxiliars administratius i zeladors o zeladores que reforçaran les capacitats en assistència sanitària, vigilància epidemiològica i identificació i contenció precoç del contagi.

En funció de les necessitats i de l’evolució de la pandèmia, s’incorporaran en successives fases fins a arribar a 1.200 treballadors i treballadores que cobriran les vacances i els permisos del personal sanitari.

Una altra de les mesures que reforçarà l’Atenció Primària serà la incorporació de 156 metges o metgesses especialistes d’Atenció Primària i Comunitària i 50 infermeres o infermers que han acabat el seu període de formació especialitzada al maig de 2020, que podran ocupar places vacants o temporals per sis mesos renovables.

Finalment, s’han creat 61 places de salut mental per a fer front a les conseqüències que la pandèmia ha provocat en la ciutadania.



La Conselleria de Sanitat està treballant per a una volta a la normalitat assistencial. La finalitat és recuperar l’activitat anterior mantenint la seguretat enfront de possibles nous casos i començar a compensar l’activitat que s’ha interromput. Per a això, s’ha enviat instruccions als departaments de Salut perquè, en funció de les seues necessitats, reòbriguen centres auxiliars i recuperen l’activitat assistencial plena.

A més, està previst que alguns centres de salut, durant l’estiu, atenguen en horari de matins i vesprades en funció de les necessitats de cada departament.



D’altra banda, es recupera el Pla Òptima per a la reducció de les llistes d’espera, “un programa que ja llançava dades esperançadores”, segons la consellera.

També s’han creat comités quirúrgics en cada hospital que dissenyaran la desescalada i la programació de cadascun segons les característiques pròpies. En tot cas, ha de tindre’s en compte la necessitat que la capacitat d’hospitalització no supere el 70% i els llits UCI han de poder duplicar o triplicar el seu número en uns dies, per a poder fer front a un possible rebrot.

la Conselleria potenciarà la cirurgia major ambulatòria i reactivarà el Pla de Xoc tenint en compte la prioritat i el temps d’espera de cada pacient.



A més s’han elaborat protocols de reobertura de les piscines municipals, utilització de platges, les recomanacions per al funcionament dels establiments comercials i d’hostaleria, així com el protocol per a la recuperació de les escoles d’estiu.