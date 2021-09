Vega (VOX) a Barceló: “Per què es mantenen les restriccions en l’hostaleria i l’oci nocturn?

Connect on Linked in

Porten 18 mesos de sofriment, incertesa i frustració “Dimitisca i deixe passe als professionals que sàpien gestionar”

La portaveu del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ana Vega, ha criticat que la Consellera de Sanitat continua castigant l’hostaleria i a l’oci nocturn pels contagis. Ha fet referència al fet que s’han alçat les restriccions per a per a celebrar les falles, han augmentat els aforaments en el futbol, entorn del 70% de les persones entre 20 i 40 anys tenen la pauta completa en la comunitat i s’està vacunant als majors de 12 anys a bon ritme “però en canvi mantenen les restriccions en l’hostaleria i l’oci nocturn que porten 18 mesos de sofriment, incertesa i frustració. Això ha d’acabar ja”.



Vega ha dit a Barceló que “Si es recupera l’activitat dels locals d’oci, evitaríem les imatges de macrobotellons on no hi ha cap mena de control de mesures de seguretat i on és probable que es produïsquen contagis”. A més, ha aclarit que des de VOX “ens consta que el sector s’ha reunit amb vosté per a traslladar les seues propostes, esperem que les tinga en compte d’una vegada”, i li ha demanat a la Consellera que “ens agradaria saber qui compon el comité d’experts que ha recomanat a la Conselleria aqueixes mesures arbitràries que ofeguen a l’hostaleria i a l’oci nocturn”



D’altra banda, ha demanat la dimissió de la consellera Barceló i que “deixe passe a professionals que sàpien gestionar” perquè “és evident que alguna cosa continua fallant en la seua gestió i en el seu deure de protecció del personal sanitari”. Així mateix, ha censurat “el maltractament de la Conselleria de Sanitat als professionals sanitaris durant aquesta pandèmia” i li ha recriminat a Barceló que “vinga a penjar-se medalles que no li corresponen perquè, els qui han gestionat aquesta crisi han sigut els sanitaris i sempre els estarem agraïts”



La portaveu ha recordat que “des de VOX venim demanant i li demanem ja un pla de reforç del personal en Atenció Primària enfront de l’increment de risc de contagis per la volta als treballs i als col·legis”. “Els centres d’Atenció Primària constitueixen la primera línia de defensa davant la pandèmia i vostés ni tan sols han sigut capaces d’elaborar un pla de substitució per a les vacances en condicions ni de cobrir les baixes”.



Finalment, ha preguntat pels “més de 200 contagis de professionals de sanitat en els últims 15 dies” i “per què torna a haver-hi brots tan virulents en les residències com en una residència d’ancians a Torrevieja on ja hi ha 5 morts i més de 30 persones contagiades”. Per això, Ana Vega ha preguntat si s’estan fent proves periòdiques als treballadors dels centres i si la Conselleria està prenent alguna mesura per a comprovar la immunitat entre els residents.