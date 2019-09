Veïns i Ajuntament en plena lluita pel nou Pla Estructural d’Alboraia

Connect on Linked in

Alboraia, Nou Pla Estructural de l’Horta Sí o No

Continua la controvèrsia entre l’Ajuntament d’Alboraia i associacions com ara Per l’Horta que lluita per parar el Nou Pla Edificant i Estructural que signarà l’Ajuntament el pròxim 30 de setembre

Una decisió que els components de Per L’Hora i d’altres col·lectius de la població desaproven totalment, per la falta d’informació i per la presumpta presa de decisió unilateral per part del Partit Socialista amb el suport de Partit Popular de dur a terme el nou Pla Estructural

L’Ajuntament per la seua part, al·lega que aquest Pla estructural és necessari per Alboraia, que a més es farà d’una forma gradual, durant els pròxims anys, per tal que la població assolisca de manera progressiva cadascun dels canvis , que és una reforma totalment consensuada per totes les parts, i que s’ajusta al mil·límetre a les indicacions obtingudes de Corts i Generalitat

Per l’Horta insisteix en la força en comú de tots els grups i col·laboració ciutadana

La pèrdua de tranquil·litat, i de les característiques més significatives de la població són alguns dels motius per al NO dels veins



Ana Bru , indica quines serien les conseqüències de no dur endavant el pla



Una lluita per les dues parts, que continuara fins al pròxim 30 de setembre, dia en el qual està prevista la signatura oficial del Pla Estructural