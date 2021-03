Veïns i veïnes, associacions i autoritats se sumen a la iniciativa per a demanar igualtat plena

Connect on Linked in

La ciutadania de Quart de Poblet s’està bolcant en la commemoració del 8 de març, Dia de la Dona. I ho ha fet en el vídeo “8M, Feminisme, la Força dels Dons”, en el qual han col·laborat associacions, entitats, autoritats i veïnes i veïns. La Regidoria d’Igualtat i la Casa de la Dóna van fer una crida a la població i als col·lectius perquè s’uniren a la iniciativa, amb la qual es pretén reivindicar la igualtat entre sexes d’una manera segura, ja que enguany no es realitzaran les habituals marxes.

Cada participant va enviar un vídeo curt amb un missatge reivindicatiu i vestint una peça de color violeta. Amb tot el material, s’ha muntat un audiovisual conjunt que demostra la implicació veïnal i del teixit associatiu a l’hora de posar en valor el paper de la dona en la societat. Aquest treball ja s’està exhibint en xarxes i està disponible en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=amr-zf9uvva

Les marxes que cada any es realitzen en aquesta data per a visibilitzar a les dones i reivindicar la necessitat de continuar avançant en matèria d’igualtat no se celebraran, per la qual cosa la commemoració es trasllada al format en línia.

Així mateix, la ciutadania ha col·laborat en aquesta celebració penjant teles o mocadors de color morat als balcons per a commemorar d’una manera simbòlica aquesta efemèride des dels seus propis domicilis.

D’altra banda, l’alumnat de sisé de Primària de Villar Palasí, San Onofre i La Constitució han gravat la cançó “I tu, només tu!” del Diluvi, amb el qual també s’ha muntat un vídeo conjunt que s’ha mostrat a la comunitat educativa.

Per a afavorir la participació de tots els col·lectius en aquesta reivindicació, les persones usuàries del Centre Ocupacional tindran l’oportunitat de participar en el taller en línia sobre igualtat titulat “Bons tractes a persones amb discapacitat”, que se celebrarà l’11 de març. L’activitat està organitzada per l’entitat Plena Inclusió Comunitat Valenciana.

Finalment, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives en xarxa de la Comunitat Valenciana, UPCCA ha organitzat unes jornades de prevenció en addiccions amb perspectives de gènere, La cita serà el 10 de març, de 17.00 a 20.30 hores, i l’objectiu és reflexionar sobre alguns estereotips de gènere i eines de prevenció, en relació amb les addiccions per a facilitar la consciència social. Qui desitge participar pot fer-ho a través del següent enllaç: https://bit.ly/37kuvu7.