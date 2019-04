Vent, molta aigua i baixes temperatures han destacat aquests últims dies als municipis valencians.

Print This Post

Com ja van avisar diverses agències meteorològiques, l’oratge que predominaria a la Comunitat als últims dies seria passat per aigua.

Les agències de meteorologia ja ho van avisar, el cap de setmana ha estat passat per aigua i han destacat les baixes temperatures i el vent. El diumenge es va fer més que evident aquest canvi brusc de temperatura. Es va produir un augment de les temperatures mínimes i la baixada de les altes també es va notar quan en la matinada del diumenge, els termòmetres marcaven 11 graus. L’agència estatal de meteorologia va indicar que es produirien precipitacions locals de caràcter fort al sud de la província de València i al nord d’Alacant.

Molts municipis de la Comunitat Valenciana va decretar l’alerta groga per pluges en tot el territori i es va posar especial atenció a les zones del litoral.

Segons l’Associació Valenciana de Meteorologia, durant la jornada del diumenge, a València es va registrar una màxima de 14 graus, una mínima de 10,7 graus i la precipitació màxima va ser 13,2 mil·límetres. Per altra banda a la Ribera, la temperatura màxima va ser a la localitat de Sueca amb quasi 15 graus mentre que la mínima va ser a Carlet amb 6,5 graus de temperatura mínima. Les precipitacions on va caure més aigua va ser a la capital de la Ribera Alta amb 71,1 mil·límetres.

A la zona de l’Horta, la màxima va ser a Silla amb 13,5 graus, la temperatura mínima 8,2 graus i la precipitació 16 mm va ser a Picassent.

El dilluns, moltes localitats valencianes han continuat la jornada amb precipitacions. Per al dimarts es produirà un canvi en moltes altres localitats, en Alzira, per exemple, les temperatures tornaran a pujar i no s’espera cap mena de precipitació.