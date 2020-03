Verdú torna a la Casa de la Cultura d’Alzira amb El viatge de l’esfinx

Connect on Linked in

El pròxim dijous 12 de març es presenta el llibre El viatge de l’esfinx a la Casa de la Cultura d’Alzira, un conte inèdit de l’artista alzireny Joan Verdú.



Joan Verdú no deixa de sorprendre’ns i en la recerca en el seu prolífic quefer intel·lectual i artístic, Álvaro de los Ángeles va descobrir i recuperar recentment un conte inèdit escrit per Joan Verdú en 1989 que compta a més amb 17 il·lustracions de l’autor i que reflectix la València de principis dels 80. El viatge de l’esfinx és el títol d’este conte que ha estat publicat per Álvaro de los Ángeles en La Documental Edicions i que va ser presentat al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València el passat mes de desembre.



Ara és la seua ciutat la que acollirà este acte que comptarà amb la presència del regidor de Cultura, Alfred Aranda i de l’editor Álvaro de los Ángeles, escriptor, comissari d’exposicions i programador de cultura contemporània i docent. Fins al 2018 ha estat també subdirector d’Activitats i Programes culturals de l’IVAM.



El passat mes de maig de 2019, la Sala Municipal d’Exposicions acollia la mostra “VERDÚ FOREVER” (Verdú per sempre), que arreplegava tota l’obra de Joan Verdú que, bé per adquisició, per donació o per atorgament d’algun guardó, forma part dels fons artístics del nostre Ajuntament.



Amb esta exposició es donava a conéixer als alzirenys i alzirenyes tot este conjunt d’obres i retia, al mateix temps, homenatge a Joan Verdú, possiblement l’artista plàstic més reconegut en l’àmbit estatal que ha donat Alzira al món de l’art.

Verdú ja va ser l’autor de les il·lustracions del poemari Llibre d’Alzira, de Vicent Andrés Estellés, publicat per edicions Bromera a l’any 1996 i que es troba actualment pendent de reedició.



La seua dilatada i sòlida trajectòria artística té més de cent exposicions entre individuals i col·lectives que han passejat la seua obra per sales públiques i privades de reconegut prestigi com l’IVAM, La Gallera (València), ARCO (Madrid), Galería Ynguanzo, Sala Parpalló, Club Diario Levante, Sales d’Exposicions de l’Ajuntament de València, l’Institut Francés, Galería I Leonarte, Sala de la Diputació de Sevilla, Palacio de Revillajigedo (Gijón), Neilson Gallery o les més recents exposicions realitzades a la Fundació Antonio Pérez de Conca així com a espais expositius de Bèlgica i Alemanya.



Així mateix, ha estat objecte de nombrosos reconeixements i guardons, entre ells huit primers premis de pintura i cartellisme i l’obtenció de la Beca Alfons Roig en l’any 1990 i està present en els fons d’importants col·leccions públiques i privades com les de l’IVAM, la Caixa de Pensions, la col·lecció Michelin, Diputació de València, Centre Cultural de la Beneficència, Universitat de València, Col·lecció Lluís Bassat, Col·lecció Tomás Ruiz Company o la de la Fundació Antonio Pérez.



Les referències a la seua producció (més de cinquanta) apareixen en catàlegs, textos i entrevistes publicades a revistes especialitzades i a mitjans de comunicació de la mà de reconeguts, periodistes, crítics i estudiosos de l’art.



El seu treball plàstic ha transitat fonamentalment per la pintura però també pel cartellisme, el còmic, la il·lustració i el disseny gràfic. Destaca també la seua activitat com a columnista al diari Levante EMV i diversos mitjans digitals.