Vetlada poètica per a inaugurar l’exposició ‘Pioneres del feminisme a Espanya’

El Museu de la Rajoleria va acollir aquest dimecres la inauguració de l’exposició ‘Pioneres del feminisme a Espanya’, que fa un recorregut per la trajectòria de les dones que varen iniciar la lluita per la igualtat al nostre país. La mostra forma part de les activitats impulsades per la Regidoria d’Igualtat amb motiu del 8 de Març, Dia de la Dona. L’exposició es pot visitar fins al 28 de març.



En l’acte d’inauguració de l’exposició, elaborada pel col·lectiu ‘Dones en acció’, es va presentar també el llibre ‘Vetlada poètica en femení’, un recull de poemes escrits per dones que ha realitzat l’alumnat dels IES Andreu Alfaro i La Sénia, editat pel consistori.



Varen assistir a la presentació l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro, així com altres membres de l’equip de govern i les coordinadores de ‘Vetlada poètica en femení, Àngels Verdejo i Puri Gimeno. A més, també varen estar presents Carmen García i Tere Nieto, de Dones en acció.



La programació pel 8 de Març, Dia de la Dona, continua aquest divendres amb l’acte institucional, a les 12.00 hores, a l’Ajuntament. De vesprada, a les 19.00 hores, a L’Auditori Municipal, es produirà l’entrega del XXII Premis Carolina Planells contra la violència de gènere de narrativa curta, activitat que comptarà amb l’actuació de Mage Arnal, amb el seu monòleg ‘Bye bye feminity’.