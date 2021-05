Vicent Borràs l’Encontre d’Escriptors de la Biblioteca Valenciana que la lectura té amics i mai enemics

Print This Post

L’autor defensa que els llibres són saludables i ajuden a ser millor persona

En l’Encontre d’Escriptors de la Biblioteca Valenciana, organitzat per Cultura de la Generalitat, l’escriptor Vicent Borràs ha defensat que “la lectura té amics i mai enemics perquè un bon llibre ajuda a ser més feliç i millor persona”.

Ha afegit que no li sembla bé que la lectura s’haja de contraposar a altres activitats. “Abans es feia amb la televisió, ara amb els aparells tecnològics i en realitat són un suport en què els joves lligen molt”.

L’autor ha afirmat que “llegir és saludable, però que també ho són altres activitats com escoltar música i fer esport”. Pel que fa a com fomentar la lectura, ha precisat que “una mala recomanació, una lectura obligatòria o una exigència insistent pot perjudicar més que ajudar”.

Vicent Borràs és un dels representants de la narrativa valenciana actual. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València i professor de Llengua i Literatura en un institut de Secundària i Batxillerat. Ha rebut diversos premis com el Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil amb ‘Els silencis de Marc’, el Premi Constantí Llombart de Narrativa amb ‘Lennon i Anna’ i el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira per ‘Què saps de Vidal Palau?’.

En la seua intervenció ha parlat sobre la construcció de les trames, els personatges i la tendència d’introduir “un perfum musical” en totes les obres que escriu. Als futurs escriptors els ha donat el consell que “escriure no té límits ni fronteres. Tot el que és imaginable pot ser escrit”.