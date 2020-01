Vicent Marzà: «Enguany serem els convidats del Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro»

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una de les obres confirmades és ‘Tirant’, coproducció de l’Institut Valencià de Cultura i la Companyia Nacional de Teatre Clàssic

Cultura de la Generalitat ha establit un estret vincle de col·laboració amb l’organització del Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro i, en l’edició d’enguany, la valenciana serà la primera autonomia convidada per aquest prestigiós festival de teatre clàssic, que inclourà en la programació diverses propostes valencianes mitjançant l’Institut Valencià de Cultura.

Aquest anunci s’ha realitzat per part de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castella-la Manxa en el marc de Fitur. D’aquesta manera, el nostre territori se suma a una proposta que es va iniciar fa uns anys per part del festival de referència de teatre clàssic al qual han estat convidats països com Colòmbia o Mèxic.

Segons el conseller Vicent Marzà: «Estem molt satisfets perquè, per primera vegada, el Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro ha establit un pont de col·laboració amb una autonomia i serem els convidats d’aquesta edició», i ha afegit: «Fa uns mesos que treballem amb la direcció del festival perquè enguany centrarà la programació en el Segle d’Or i s’ha considerat que el Segle d’Or valencià, amb autors com Joanot Martorell o Ausiàs March, encaixa perfectament en el sentit d’aquesta edició d’Almagro. Tot això té una repercussió molt positiva per donar a conéixer, en un festival tan destacat, les propostes artístiques valencianes i ens permet anar consolidant la nostra producció i creació en l’àmbit internacional».

Els detalls de la programació específica valenciana per al Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro es donaran a conéixer d’ací a unes setmanes. S’està dissenyant un cartell amb produccions de companyies i de propostes musicals valencianes basades en adaptacions de textos de diversos autors del Segle d’Or valencià.

El conseller Marzà ha avançat que «s’està acabant de treballar la proposta de programació valenciana, però ja podem confirmar que Almagro acollirà l’obra de teatre ‘Tirant’».

Cal recordar que ‘Tirant’ és una coproducció de l’Institut Valencià de Cultura i de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Aquesta adaptació de la dramaturga valenciana Paula Llorens ha obtingut el guardó a la millor versió, adaptació o traducció dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2019.